Під час судового засідання Єсипенко розповів про тортури, що їх застосовують до нього російські силовиками.



«Приблизно через півтори години мене вивели з автобуса [куди помістили після затримання] і відправили в приміщення, де оперативний співробітник ФСБ поклав мене на бетонну підлогу Мене роздягли догола і наділи на вуха мідні дроти. Я намагався чинити опір, але, оскільки я був роздягнутий і в наручниках, у мене нічого не вийшло. Тобто я голий лежав на підлозі, до мене підключили дроти і пустили струм. Біль був такий, що у мене мізки закипали і очі вибухали. Я сильно кричав, просив, щоб зупинилися і так не робили, але це тривало», – розповів Владислав Єсипенко. (Відео: «Кримська солідарність» спеціально для Крим.Реаліі)



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