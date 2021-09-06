Фрілансер Радіо Свобода Єсипенко знову заявив про катування – адвокат

Заарештований фрілансер Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислав Єсипенко знову заявив у підконтрольному Кремлю суді Криму, що свідчення в ході досудового слідства були отримані в результаті застосування до нього катувань. Як повідомив коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Дмитро Дінзе, крім Єсипенка на засіданні допитали двох свідків – оперативного співробітника ФСБ і кінолога.

«Оперативний співробітник заперечував катування. І заявив, що вони давно володіли інформацією про те, що він має стосунок до незаконного обігу зброї та боєприпасів. Коли їм (ФСБ – ред.) надійшла інформація, що у нього можуть бути з собою заборонені для обігу предмети, вони провели затримання і знайшли гранату. Щодо катувань – оперативник повідомив, що Єсипенко сам пішов 10 березня з ФСБ і вранці наступного дня з’явився до них для участі в оперативно-розшукових заходах», – заявив адвокат.

Він уточнив, що кінолог лише підтвердив факт, що службова собака під час огляду автомобіля «знайшла предмет, схожий на гранату».

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».