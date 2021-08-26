Коаліція за свободу ЗМІ закликала Росію звільнити Єсипенка та всіх незаконно затриманих журналістів

Коаліція за свободу засобів масової інформації закликала Росію звільнити журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Про це йдеться в заяві коаліції.

«Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити Владислава Єсипенка та всіх журналістів, яких було несправедливо затримано, та дозволити журналістам займатися своєю професією без страху переслідувань, свавільного ув’язнення, насильства та примусового зникнення», – зазначили в коаліції.

Члени коаліції також висловили глибоку стурбованість погіршенням ситуації зі свободою медіа в окупованому Криму та продовженням утисків, насильства та переслідування журналістів з боку Російської Федерації.

«Ми стурбовані повідомленнями про жорстоке поводження та катування проти пана Єсипенка у ході його затримання. Також, дев’ятьох громадянських журналістів - кримських татар (Сервера Мустафаєва, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва, Амета Сулейманова) продовжують утримувати в СІЗО та в’язницях на території Росії та окупованого Криму», – мовиться в заяві.

Коаліція за свободу ЗМІ висловила стурбованість діями Росії, спрямованими на «придушення незалежних ЗМІ на півострові шляхом постійних утисків і залякувань, які фактично загнали незалежні ЗМІ у підпілля чи змусили взагалі залишити півострів».

«Разом з міжнародним співтовариством ми продовжимо висвітлювати дії Російської Федерації щодо обмеження свободи ЗМІ в Криму. Ми також звертаємо увагу на постійні та систематичні обмеження свободи вираження поглядів та думок, включаючи свободу шукати, отримувати та поширювати інформацію, з якими стикаються жителі Криму. Це є одним із питань, яке має на меті вирішувати Кримська платформа», – додали в заяві.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».