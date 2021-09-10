Премія «Високі стандарти журналістики-2021»: у списку претендентів – журналісти і проєкт Радіо Свобода

Премія «Високі стандарти журналістики-2021» оголосила довгий список претендентів на відзнаку серед українських ЗМІ, і туди потрапили, зокрема, журналісти Радіо Свобода та один із проєктів, повідомляє пресслужба премії.

Згідно з повідомленням, претенденти представлені у трьох номінаціях: «За сталий, якісний, тривалий медійний проєкт», «За швидкий і якісний розвиток у професії», «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт».

За сталий, якісний медійний проєкт/продукт відзначено, серед інших, журналісток Радіо Свобода Олену Ремовську (проєкт Крим.Реалії) та Ірину Ромалійську (проєкт «Настоящее время»).

За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт відзначено проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Переможців премії «Високі стандарти журналістики-2021» оголосять у грудні.

Премія «Високі стандарти журналістики» була заснована 2016 року. Торік у номінації «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт» переміг проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.