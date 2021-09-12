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Що залишиться після Росії в Криму?

Що залишиться після Росії в Криму?
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Що залишиться після Росії в Криму?

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«Варварський видобуток». Що залишиться після Росії в Криму? Сотні кар’єрів і знищені природні ландшафти. Токсичний пісок для траси Таврида і Керченського мосту, а щебінь із заповідників та гір. Це наслідки російського господарювання і викачування природних ресурсів з півострова.

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Український національний центр управління та випробувань космічних засобів за космічними знімками зафіксував, як зник унікальний географічний об’єкт Бакальська коса, а серед полів і на схилах гір з’явились кар’єри, яких раніше не було. Експерти з UNCG кажуть, що такі методи видобутку негативно впливають на екологію і завдають колосальних збитків. То на що Росія перетворила Крим? Як Росія поховала кримський потенціал і міжнародні інвестиції від Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, OMV Petrom та ENI? Що ж залишить Росія після себе в Криму? Про це у нашому відеосюжеті?

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