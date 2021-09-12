«Варварський видобуток». Що залишиться після Росії в Криму? Сотні кар’єрів і знищені природні ландшафти. Токсичний пісок для траси Таврида і Керченського мосту, а щебінь із заповідників та гір. Це наслідки російського господарювання і викачування природних ресурсів з півострова.