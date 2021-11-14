«Токсичний» Крим. Як Росія підриває екологію півострова?

Оздоровниця стала зоною екологічної небезпеки. Навіть купатися в Криму на міських пляжах під час курортного сезону тепер заборонено, і це не приховують вже й місцеві захисники довкілля. За сім років анексії Росія завдала Україні екологічних збитків на мільярди гривень у Криму, кажуть спеціалісти. Чи не найбільше страждають акваторії Чорного й Азовського морів. Як труять окупований Крим?

Російські військові підривають екологію

Після окупації та анексії Криму на полігони Опук на Керченському півострові і мис Чауда, неподалік Феодосії, регулярно приїздять тисячі російських військових.

На Керченському півострові це площа, яка майже повністю, має втрачену на цей час рослинність

«Всупереч тому, що говорить сайт Міноборони Росії, ці два полігони займають не 40 гектарів, як вони пишуть, а близько 55 тисяч. На Керченському півострові це площа, яка майже повністю, має втрачену на цей час рослинність, внаслідок забруднення продуктами вибуху», – розповідає еколог Української природоохоронної групи (UNCG) Олексій Василюк.

Ми перевірили слова Олексія Василюка за допомогою сервісу Google Earth Pro. Порівняли територію над озером Узунларське, де розташований полігон для бомбометання на Опуці, на мапі у 2014 і 2019 роках. Зараз ці землі у воронках і кратерах, більше схожі на поверхню Місяця.

Ані кримські, ані російські медіа й чиновники про шкоду, завдану екології російськими військовими, не повідомляють. Шанувальник природи, міністр оборони Росії і, заразом, академік Міжнародної академії з екології безпеки, Сергій Шойгу, закликає своїх підлеглих берегти природу під час навчань.

«Виключити випадки завдання шкоди державній власності, не допустити негативного впливу на природне середовище», – регулярно застерігає у своїх відеозверненнях напередодні навчань Сергій Шойгу.

Будь-який постріл, чи то зі стрілецької зброї чи ба більше з системи залпового вогню спричиняє хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього живого навкруги, пояснюють фахівці.

«Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів велика частка сірки. Контакт з росою, туманом, рослинністю, і все це перетворюється на сірчану кислоту, рослинність вигорає», – пояснює Олексій Василюк.

Під час навчань з берегової оборони російські військові луплять у море на відстань до 7 кілометрів. Через вибухи снарядів у прибережній зоні масово гинуть риба і дельфіни. За даними кримського Центру реабілітації дельфінів, від січня і до травня вони зафіксували загибель 300 тварин. Саме наприкінці травня в Криму відбувся головний етап навчань військ Південного військового округу Росії та десантників.

Керченський міст і «Таврида» забруднили Крим

Удару по кримській природі завдали й російські інфраструктурні проєкти. Будівництво Керченського мосту й траси Таврида підірвало екологію півострова, кажуть фахівці. За інформацією влади Криму, підконтрольної Кремлю, лише для прокладання «Тавриди» вирубали 100 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників.

ми маємо шалені збитки, тільки прямі збитки від вирубування дерев і чагарників перевищують 1 мільярд 150 мільйонів українських гривень

«У результаті, ми маємо шалені збитки, тільки прямі збитки від вирубування дерев і чагарників перевищують 1 мільярд 150 мільйонів українських гривень, згідно чинного українського законодавства», – каже професор «Києво-Могилянської Академії», викладач курсу «Екологічна економіка» Євген Хлобистов.

Під час будівництва автобану «Таврида» і ще більше Керченського мосту використовували токсичний пісок, який у великих обсягах потрапляв у Чорне море.

«Основу насипу від мосту, тому що міст частково є, насправді, дамбою, від берега був для цього використаний пісок зі звалосховища, розташованого на південь від міста Керчі. І навіть прокуратура, підконтрольна РФ, притягнула до відповідальності за видобуток піску з валу звалосховища, який забруднений десятиліттями токсичними відходами», – каже еколог Олексій Василюк.

Забруднення Чорного і Азовського морів

Викид нафтопродуктів з кораблів і танкерів окупаційна влада не контролює. І про це відкрито говорять кримські фахівці.

По-перше, викид нафтородуктів не регламентований і не контролюється

«По-перше, викид нафтородуктів не регламентований і не контролюється. Ситуація, м'яко кажучи, не дуже. До того ж, коли ми говоримо про нафтове забруднення морського середовища, розумієте, морське середовище – це не тільки вода, а ще й донні осади», – розповідає старший науковий співробітник Відділу морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів, контрольованому Росією, Тетяна Осадча.

Наразі в Криму пошкоджені підводні скиди і тут теж не обійшлося без російських військових. Зазвичай такими скидами відходи з суходолу, після очистки, зливають у море.

Кількість військових суден така, що вони пошкодили своїми якорями 3 з 12 підводних скидів

«Кількість військових суден така, що вони пошкодили своїми якорями 3 з 12 підводних скидів. Тобто, яке має бути співпадіння, щоб влучити якорем в усьому периметрі Кримського півострова в трубу діаметром 2 метри. Це ж скільки треба було кидати тих якорів, щоб ними пошкодити 3 з 12 скидів», – каже Олексій Василюк.

Через застарілі очисні споруди або ж їхню відсутність, міста південного узбережжя Криму забруднюють прибережну акваторію. Тому купатись на багатьох міських пляжах півострова або ж не рекомендується, або ж заборонено.

«Всі міста вмиваються і куди цю воду зливають? В унітаз та каналізацію. А в нас це все куди? У пляжну зону», – каже представник Севастопольського товариства охорони природи Валентин Шестак.

Після того як були катастрофічні зливи, русла річок наповнились, але наповнились брудною водою

Лиха Чорному морю завдали й літні руйнівні повені. Вони б мали наповнити ріки й водосховища, а у підсумку, зокрема й через недбальство влади й комунальників, забруднили море.

«Після того як були катастрофічні зливи, русла річок наповнились, але наповнились брудною водою через те, що береги й узбережжя ніхто не прибирав від сміття. І, до речі, вся ця вода вона наповнила русла річок і воно все потрапляло в море», – розповідає Євген Хлобистов.

Потерпає й Азовське море поблизу берегів Криму. Через скиди відходів у річки, знизився приплив прісної води. Тому влітку Азовське море заполонили медузи. Моря, що омивають Крим, також забруднює хім-гігант «Кримський титан», розташований на півночі півострова. Через нестачу води у відстійниках заводу, отруйні речовини випаровуються.

«У результаті велика кількість отруйних й забруднюючих речовин піднімається, випаровується і далі потрапляє на узбережжя Чорного моря і, безпосередньо, до сивашу, спричиняючи великі проблеми для місцевої флори і фауни», – каже Євген Хлобистов..

Українські екологи збирають докази забруднення довкілля у Криму для судового позову проти Росії. У Мінекології в Києві хочуть прив’язати екологічні збитки в анексованому Росією Криму до воєнних злочинів.

Оцінити екологічні втрати України у точну суму, наразі, вчені не можуть, потрібні польові дослідження. В Криму вже зникли окремі види молюсків, кажуть фахівці. На межі зникнення рідкісна сосна Станкевича, кримський ялівець, з якого на півострові масово виготовляють сувеніри. Крим, під час сезонної міграції, оминають перелітні птахи. Остання масова загибель перелітних птахів сталася на узбережжі затоки Сиваш у вересні.