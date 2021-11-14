Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

«Токсичний» Крим. Як Росія підриває екологію півострова?

Фотоколаж

Оздоровниця стала зоною екологічної небезпеки. Навіть купатися в Криму на міських пляжах під час курортного сезону тепер заборонено, і це не приховують вже й місцеві захисники довкілля. За сім років анексії Росія завдала Україні екологічних збитків на мільярди гривень у Криму, кажуть спеціалісти. Чи не найбільше страждають акваторії Чорного й Азовського морів. Як труять окупований Крим?

Російські військові підривають екологію

Після окупації та анексії Криму на полігони Опук на Керченському півострові і мис Чауда, неподалік Феодосії, регулярно приїздять тисячі російських військових.

Крим, Опук, навчання ППО Чорноморського флоту Росії
Крим, Опук, навчання ППО Чорноморського флоту Росії
На Керченському півострові це площа, яка майже повністю, має втрачену на цей час рослинність
Олексій Василюк

«Всупереч тому, що говорить сайт Міноборони Росії, ці два полігони займають не 40 гектарів, як вони пишуть, а близько 55 тисяч. На Керченському півострові це площа, яка майже повністю, має втрачену на цей час рослинність, внаслідок забруднення продуктами вибуху», – розповідає еколог Української природоохоронної групи (UNCG) Олексій Василюк.

Ми перевірили слова Олексія Василюка за допомогою сервісу Google Earth Pro. Порівняли територію над озером Узунларське, де розташований полігон для бомбометання на Опуці, на мапі у 2014 і 2019 роках. Зараз ці землі у воронках і кратерах, більше схожі на поверхню Місяця.

Крим, військовий полігон Опук, порівняння території у 2014 і 2019 роках
Крим, військовий полігон Опук, порівняння території у 2014 і 2019 роках

Ані кримські, ані російські медіа й чиновники про шкоду, завдану екології російськими військовими, не повідомляють. Шанувальник природи, міністр оборони Росії і, заразом, академік Міжнародної академії з екології безпеки, Сергій Шойгу, закликає своїх підлеглих берегти природу під час навчань.

«Виключити випадки завдання шкоди державній власності, не допустити негативного впливу на природне середовище», – регулярно застерігає у своїх відеозверненнях напередодні навчань Сергій Шойгу.

Росія, Московська область, міністр оборони Росії Сергій Шойгу
Росія, Московська область, міністр оборони Росії Сергій Шойгу

Будь-який постріл, чи то зі стрілецької зброї чи ба більше з системи залпового вогню спричиняє хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього живого навкруги, пояснюють фахівці.

«Якщо це відбувається на ґрунті, серед цих реагентів велика частка сірки. Контакт з росою, туманом, рослинністю, і все це перетворюється на сірчану кислоту, рослинність вигорає», – пояснює Олексій Василюк.

Крим, Судак, загиблий дельфін, 2019 рік
Крим, Судак, загиблий дельфін, 2019 рік

Під час навчань з берегової оборони російські військові луплять у море на відстань до 7 кілометрів. Через вибухи снарядів у прибережній зоні масово гинуть риба і дельфіни. За даними кримського Центру реабілітації дельфінів, від січня і до травня вони зафіксували загибель 300 тварин. Саме наприкінці травня в Криму відбувся головний етап навчань військ Південного військового округу Росії та десантників.

Керченський міст і «Таврида» забруднили Крим

Удару по кримській природі завдали й російські інфраструктурні проєкти. Будівництво Керченського мосту й траси Таврида підірвало екологію півострова, кажуть фахівці. За інформацією влади Криму, підконтрольної Кремлю, лише для прокладання «Тавриди» вирубали 100 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників.

Крим, Бахчисарайський район, 2019 рік, будівництво траси «Таврида»
Крим, Бахчисарайський район, 2019 рік, будівництво траси «Таврида»
ми маємо шалені збитки, тільки прямі збитки від вирубування дерев і чагарників перевищують 1 мільярд 150 мільйонів українських гривень
Євген Хлобистов

«У результаті, ми маємо шалені збитки, тільки прямі збитки від вирубування дерев і чагарників перевищують 1 мільярд 150 мільйонів українських гривень, згідно чинного українського законодавства», – каже професор «Києво-Могилянської Академії», викладач курсу «Екологічна економіка» Євген Хлобистов.

Під час будівництва автобану «Таврида» і ще більше Керченського мосту використовували токсичний пісок, який у великих обсягах потрапляв у Чорне море.

Крим, будівництво Керченського мосту, 2017 рік
Крим, будівництво Керченського мосту, 2017 рік

«Основу насипу від мосту, тому що міст частково є, насправді, дамбою, від берега був для цього використаний пісок зі звалосховища, розташованого на південь від міста Керчі. І навіть прокуратура, підконтрольна РФ, притягнула до відповідальності за видобуток піску з валу звалосховища, який забруднений десятиліттями токсичними відходами», – каже еколог Олексій Василюк.

Забруднення Чорного і Азовського морів

Викид нафтопродуктів з кораблів і танкерів окупаційна влада не контролює. І про це відкрито говорять кримські фахівці.

Крим, Севастопольський морський порт
Крим, Севастопольський морський порт
По-перше, викид нафтородуктів не регламентований і не контролюється
Тетяна Осадча

«По-перше, викид нафтородуктів не регламентований і не контролюється. Ситуація, м'яко кажучи, не дуже. До того ж, коли ми говоримо про нафтове забруднення морського середовища, розумієте, морське середовище – це не тільки вода, а ще й донні осади», – розповідає старший науковий співробітник Відділу морської санітарної гідробіології Інституту біології південних морів, контрольованому Росією, Тетяна Осадча.

Крим, пошкоджений підводний колектор поблизу Ялти, нечистоти виливаються у Чорне море? 2019 рік
Крим, пошкоджений підводний колектор поблизу Ялти, нечистоти виливаються у Чорне море? 2019 рік

Наразі в Криму пошкоджені підводні скиди і тут теж не обійшлося без російських військових. Зазвичай такими скидами відходи з суходолу, після очистки, зливають у море.

Кількість військових суден така, що вони пошкодили своїми якорями 3 з 12 підводних скидів
Олексій Василюк

«Кількість військових суден така, що вони пошкодили своїми якорями 3 з 12 підводних скидів. Тобто, яке має бути співпадіння, щоб влучити якорем в усьому периметрі Кримського півострова в трубу діаметром 2 метри. Це ж скільки треба було кидати тих якорів, щоб ними пошкодити 3 з 12 скидів», – каже Олексій Василюк.

Крим, Севастополь, 2019 рік, відпочивальники на фоні російського військового корабля
Крим, Севастополь, 2019 рік, відпочивальники на фоні російського військового корабля

Через застарілі очисні споруди або ж їхню відсутність, міста південного узбережжя Криму забруднюють прибережну акваторію. Тому купатись на багатьох міських пляжах півострова або ж не рекомендується, або ж заборонено.

«Всі міста вмиваються і куди цю воду зливають? В унітаз та каналізацію. А в нас це все куди? У пляжну зону», – каже представник Севастопольського товариства охорони природи Валентин Шестак.

Крим, Бахчисарайський район, 2021 рік, наслідки повені
Крим, Бахчисарайський район, 2021 рік, наслідки повені
Після того як були катастрофічні зливи, русла річок наповнились, але наповнились брудною водою
Євген Хлобистов

Лиха Чорному морю завдали й літні руйнівні повені. Вони б мали наповнити ріки й водосховища, а у підсумку, зокрема й через недбальство влади й комунальників, забруднили море.

«Після того як були катастрофічні зливи, русла річок наповнились, але наповнились брудною водою через те, що береги й узбережжя ніхто не прибирав від сміття. І, до речі, вся ця вода вона наповнила русла річок і воно все потрапляло в море», – розповідає Євген Хлобистов.

Крим, узбережжя Азовського моря, 28 серпня 2021 року
Крим, узбережжя Азовського моря, 28 серпня 2021 року

Потерпає й Азовське море поблизу берегів Криму. Через скиди відходів у річки, знизився приплив прісної води. Тому влітку Азовське море заполонили медузи. Моря, що омивають Крим, також забруднює хім-гігант «Кримський титан», розташований на півночі півострова. Через нестачу води у відстійниках заводу, отруйні речовини випаровуються.

«У результаті велика кількість отруйних й забруднюючих речовин піднімається, випаровується і далі потрапляє на узбережжя Чорного моря і, безпосередньо, до сивашу, спричиняючи великі проблеми для місцевої флори і фауни», – каже Євген Хлобистов..

Українські екологи збирають докази забруднення довкілля у Криму для судового позову проти Росії. У Мінекології в Києві хочуть прив’язати екологічні збитки в анексованому Росією Криму до воєнних злочинів.

Крим, озеро Сиваш, мор птахів, жовтень 2021 року
Крим, озеро Сиваш, мор птахів, жовтень 2021 року

Оцінити екологічні втрати України у точну суму, наразі, вчені не можуть, потрібні польові дослідження. В Криму вже зникли окремі види молюсків, кажуть фахівці. На межі зникнення рідкісна сосна Станкевича, кримський ялівець, з якого на півострові масово виготовляють сувеніри. Крим, під час сезонної міграції, оминають перелітні птахи. Остання масова загибель перелітних птахів сталася на узбережжі затоки Сиваш у вересні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

  • Зображення 16x9

    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006 році. Після 2014-го став журналістом-міжнародником. Від 2018-го працюю у редакції телевізійного проєкту Крим.Реалії, зараз – ведучий телепроєкту. 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG