Ялта після потопу 2021. Шокуюче відео ‌‌

Потрощені автівки, трикольорове від бруду море та десятки постраждалих.Таким цей курорт ви ще ніколи не бачили. Негода змила пляжі, понівечила вулиці, зруйнувала й засипала камінням приватні будинки. Ялту закривали, в місті оголошували надзвичайний стан. Про масштаби лиха і про те, як Ялта намагається повернутися до нормального життя – дивіться у сюжеті.



