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Ялта після потопу 2021. Шокуюче відео ‌‌

Ялта після потопу 2021. Шокуюче відео ‌‌
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Ялта після потопу 2021. Шокуюче відео ‌‌

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Повінь у Ялті. Чому це сталося? Чи може це повторитися знову? Потрощені автівки, трикольорове від бруду море та десятки постраждалих.

Потрощені автівки, трикольорове від бруду море та десятки постраждалих.Таким цей курорт ви ще ніколи не бачили. Негода змила пляжі, понівечила вулиці, зруйнувала й засипала камінням приватні будинки. Ялту закривали, в місті оголошували надзвичайний стан. Про масштаби лиха і про те, як Ялта намагається повернутися до нормального життя – дивіться у сюжеті.

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