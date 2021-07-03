ДСНС: в Україні оголосили штормове попередження через грози

В Україні 3 липня оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«3 липня в Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області 3 липня грози (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Через значні опади очікується підвищення рівня води на рiчках Закарпаття, річках басейнiв Прута, Сiрету (Івано-Франківська та Чернівецька області), Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), без негативних наслідків.

«У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потоків (жовтий рівень небезпеки)», – заявили у ДСНС.

За даними Гідрометцентру, опади очікуються у всіх регіонах держави.

При цьому спека трохи відступить. У західних областях температура повітря вдень складе +21…26 градусів. На півночі, у центрі та на півдні – +26…29, на сході – до +32.

У Києві вдень 3 липня +26..28 градусів, дощі з грозами.