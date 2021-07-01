Негода знеструмила в Україні понад 300 населених пунктів – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, дощ, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 300 населених пункти, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 302 населених пункти у 6 областях (Львівська – 191, Тернопільська – 79, Чернівецька – 23, Київська – 6, Кіровоградська – 2 та Дніпропетровська – 1)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

Крім того, 30 червня у Львові внаслідок короткочасних інтенсивних опадів та пориву вітру, підрозділи ДСНС здійснили 13 виїздів, відбуксироували 2 автомобілі, відкачали воду з 13 підвальних приміщень та 3 присадибних ділянок. Жертв та постраждалих немає.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні Україна надалі перебуватиме в теплій повітряній масі, атмосферний фронт з Центральної Європи втім принесе в більшість областей дощі з грозами, а вдень подекуди з градом і шквальним вітром. Як повідомляє Укргідрометцентр, 1 липня, в Україні, крім східних і південно-східних регіонів, короткочасні дощі, грози, удень місцями град і шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі. Вітер південний, із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура удень 25-30°, у Карпатському регіоні 20-25°.

У Києві в четвер короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура 27-29°.