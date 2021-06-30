У Львові знову пройшла сильна гроза: влада повідомляє про зупинку електротранспорту і обвал дерев

У Львові знову пройшла сильна гроза, повідомляє міська влада увечері 30 червня. За повідомленням мера міста Андрія Садового, на кілька шкіл та закладів культури впали дерева, обвалилися фасади історичних будівель.

«Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках», – йдеться в повідомленні Садового.

За його словами, ніхто не постраждав.

Міська рада повідомила про підтоплення доріг у п’яти районах Львова.

Гроза у Львові 25 червня також призвела до повалення кількох дерев, пошкодження пам’яток архітектури та зупинку електротранспорту.