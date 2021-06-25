В Україну йде послаблення спеки – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що попри те, що найближчої доби в Україні ще збережеться жарка погода, поступово з неділі спостерігатиметься певне послаблення спеки. У західних областях вже завтра холодний атмосферний фронт принесе зниження температури.

Так, 26 червня, вночі у західних, а вдень і в північних, центральних областях короткочасні грозові дощі. Місцями град і шквали 15-20 м/с. Удень на заході країни місцями сильні зливи. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°, на заході країни 23-28°.

27 червня, вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень у північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21°, у західних областях 12-17°. Вдень 24-29°, на сході до 32°.

В суботу у Києві вдень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. В неділю – грозові дощі, місцями сильні зливи. Завтра в столиці вдень 32-34°, у неділю – 26-28°.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці повідомляє, що, за попередніми прогнозами, у найближчий тиждень в Україні спека спаде, а температура повітря з понеділка і до наступних суботи-неділі коливатиметься в межах +24+30 градусів.