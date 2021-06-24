Метеорологи зафіксували у Києві перші температурні рекорди літа

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 23 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +27 градусів.

«Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році. Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С», – повідомила пресслужба обсерваторії.

За даними синоптиків, найближчої доби в Україні збережеться спекотна, в більшості областей суха погода, лише на півдні подекуди з дощем, у західних обласях – грози, місцями з градом. Температура вночі 17-22°, вдень 31-36°, у Карпатах 21-26°.

У Києві без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі 20-22°, вдень 32-34°.