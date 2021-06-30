Спека, град і шквали: синоптики розповіли, якою буде погода у перший день липня

Найближчої доби територія України надалі перебуватиме в теплій повітряній масі, атмосферний фронт з Центральної Європи втім принесе в більшість областей дощі з грозами, а вдень подекуди з градом і шквальним вітром. Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер, 1 липня, в Україні, крім східних і південно-східних регіонів, короткочасні дощі, грози, удень місцями град і шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі.

Вітер південний, із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, удень 25-30°, у Карпатському регіоні 20-25°.

У Києві в четвер короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 27-29°.

Згідно з кліматичною характеристикою липня від Укргідрометцентру, середня температура повітря для цього місяця в Україні становить 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла. Місячна кількість опадів очікується на рівні 34-91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми.