У кількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що сьогодні у низці областей України зберігатиметься високий ризик виникнення пожеж.

«У Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають бути обачними під час перебування на відкритих просторах, дотримуватися правил пожежної безпеки та інформувати службу порятунку про випадки загоряння.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса, місцями очікуються дощі з грозами. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 28-30°.