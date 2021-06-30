В Україні через грозу і вітер знеструмлені 24 населених пункти – ДСНС

Через негоду (пориви вітру, дощ, гроза) без електроенергії в Україні залишилися 24 населених пункти, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

« через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 24 населених пункти у 2 областях (Київська – 16 та Сумська – 8)», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, бригади обленерго проводять ремонтні роботи.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса, місцями очікуються дощі з грозами. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 15-20°.