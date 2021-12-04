Скільки насправді було туристів у Криму?

Незалежні експерти туристичної галузі стверджують – ця статистика не має нічого спільного з реальністю. Хоча людей на півострові цьогоріч, дійсно, було більше, ніж в останні роки. Причини – закриті через ковід кордони та більш жорсткі обмеження навіть у сусідньому Краснодарському краї Росії. Який він, портрет сучасного кримського туриста? І чи виграв Крим від притоку російських відпочивальників?

