Курортників у Криму менше, а ковід-хворих все більше

Курортників в окупованому Криму менше, а хворих на ковід все більше. Вже місяць щодня новий рекорд. Станом на 12 листопада за добу на півострові було зареєстровано 1182 осіб, інфікованих на ковід у Криму (включаючи Севастополь), на півострові померли 32 людини. Це черговий рекорд, за інформацією влади Криму, призначеної Кремлем. У Севастополі катастрофічна ситуація з киснем, і цього навіть не приховують місцеві чиновники. Бракує й лікарів, а ті, що є, перевантажені. Сталися в Севастополі і два скандали: блокпости простояли лише три дні, жінку вакцинували різними компонентами різних вакцин. Неохоче, але кримчани йдуть на щеплення. Бодай одну дозу вже отримали 900 тисяч осіб. За добу вакцинуються по 15-20 тисяч людей – рапортують у мінохорони здоров’я Криму, підконтрольному Москві.