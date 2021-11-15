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Курортників у Криму менше, а ковід-хворих все більше

Курортників у Криму менше, а ковід-хворих все більше
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Курортників у Криму менше, а ковід-хворих все більше

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Курортників в окупованому Криму менше, а хворих на ковід все більше. Вже місяць щодня новий рекорд. Станом на 12 листопада за добу на півострові було зареєстровано 1182 осіб, інфікованих на ковід у Криму (включаючи Севастополь), на півострові померли 32 людини. Це черговий рекорд, за інформацією влади Криму, призначеної Кремлем. У Севастополі катастрофічна ситуація з киснем, і цього навіть не приховують місцеві чиновники. Бракує й лікарів, а ті, що є, перевантажені. Сталися в Севастополі і два скандали: блокпости простояли лише три дні, жінку вакцинували різними компонентами різних вакцин. Неохоче, але кримчани йдуть на щеплення. Бодай одну дозу вже отримали 900 тисяч осіб. За добу вакцинуються по 15-20 тисяч людей – рапортують у мінохорони здоров’я Криму, підконтрольному Москві.

За таких темпів вакцинації, переконують чиновники, колективний імунітет на півострові сформується вже до кінця року. Але поки що Крим потерпає від коронавірусу, жертвам пандемії навіть встановили пам’ятник на півострові.

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