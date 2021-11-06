Вакцинація дітей проти COVID-19 – чи безпечно, якою вакциною та як відбувається Україні?

Компанія Pfizer/BioNTech отримала схвалення своєї вакцини для щеплення дітей віком від 5 до 11 років. Вакцинація розпочалася у США, де місцева Адміністрація з контролю за продуктами й ліками (FDA) схвалила вакцину, що на 90,7% ефективна у запобіганні COVID-19 у дітей такого віку. Однак досі існує чимало міфів та теорій стосовно щеплення взагалі, надто про вакцинованих дітей. З якого віку можна робити щеплення проти коронавірусу дитині, якою саме вакциною та де у світі це вже працює?

Діти рідко важко переносять «ковід». Навіщо тоді їх взагалі вакцинувати?

Згідно із відомими дослідженнями діти дошкільного віку та молодших класів, дійсно, менше хворіють та рідше переносять коронавірус у важкій формі ніж дорослі. Однак з появою нових штамів коронавірусу, зокрема «Дельти», все частіше фіксують випадки тяжкого перебігу хвороби у дітей. З початку пандемії захворіли десятки тисяч дітей.

На додаток, при недотриманні епідеміологічних правил у закладах освіти, саме діти можуть принести інфекцію додому та заразити своїх батьків та літніх родичів, для кого вірус вже смертельно небезпечний. Також вакцинація дітей може в довготривалій перспективі зменшити навантаження на систему освіти. За даними Інституту Джона Гопкінса, вакцинація дітей значною мірою допоможе зупинити поширення COVID-19.

З якого віку можна щеплювати дітей?

Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) віднедавна рекомендує вакцину від компанії Pfizer проти COVID-19 дітям віком від 5 років (раніше дітей вакцинували від 12 років). Одними з перших зелене світло для вакцинації дітей такого віку дали у США, де вакцинація дітей з такого віку розпочалася 3 листопада. За оцінками, 28 мільйонів дітей у США можуть бути вакциновані.

В Індонезії цього тижня також затвердили щеплення дітей віком 6-11 років, щоправда, китайською вакциною Sinovac. Вакцинація дітей там має розпочатися на початку наступного року.

Побічні ефекти після вакцинації у дітей такі ж як у дорослих?

Згідно з даними Інституту Джона Гопкінса, симптоми після отримання щеплення дітьми схожі. Дитина може помітити біль у місці ін’єкції (у верхній частині руки) і може відчувати себе більш втомленою, ніж зазвичай. Також можливі головний біль, ломота в м’язах або суглобах і навіть лихоманка та озноб. Ці побічні ефекти, зазвичай, тимчасові та проходять протягом 48 годин.

Чи є протипоказання для щеплення дітей?

Щеплення від Pfizer/BioNTech протипоказана дітям, у яких були серйозні алергічні реакції на один із компонентів вакцини. Також не рекомендують щеплення дітям, які перенесли міокардит чи перикардит (запалення серця) після першої дози. Не рекомендують робити вакцинацію проти COVID-19 дітям, які мали мультисистемний запальний синдром.

Чи правда, що після щеплення у дітей бувають проблеми із серцем?

Згідно з даними Центр контролю та профілактики захворювань (CDC) починаючи з квітня 2021 року в США надійшло понад тисячу повідомлень про випадки міокардиту та перикардиту після деяких щеплень проти COVID-19 у підлітків. Проте компанія Pfizer заявляє, що ці випадки трапляються дуже рідко. Запалення серця майже у всіх випадках протікає легко і швидко проходить.

Однак якщо дитина через кілька днів після щеплення відчуває біль у грудях, задишку або відчуття швидкого серцебиття – необхідно негайно звернутися до лікаря наголошують в Інституті Джона Гопкінса.

Що з вакцинацією дітей в Україні?

В Україні рекомендували вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років, які при цьому не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19. Також ці діти мають пройти повний курс рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень.

Щеплення проводиться лише вакциною від компанії Pfizer/BioNTech. Вакцинація дозволена лише за згоди та присутності батьків дитини. Аби організувати щеплення, батьки повинні отримати форму 063/0 у педіатра або сімейного лікаря і піти до центру вакцинації, де роблять вакцину від компанії Pfizer.

Протягом попередньої доби коронавірусну хворобу виявили в 25 063 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 6 листопада.

Поміж інших, захворіли 1 541 дитина та 398 медичних працівників. 5 057 людей госпіталізували, в 11 817 констатували одужання.