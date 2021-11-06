Коронавірус: в Україні рекордна кількість померлих від COVID-19 за добу – МОЗ

Протягом попередньої доби коронавірусну хворобу виявили в 25 063 людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я вранці 6 листопада.

Поміж інших, захворіли 1 541 дитина та 398 медичних працівників. 5 057 людей госпіталізували, в 11 817 констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2 616), Одеській (2 177), Харківській (1 535), Львівській (1 465) областях і місті Київ (1 426)», – йдеться в повідомленні МОЗ.

При цьому протягом доби від COVID-19 померли 793 людини – за даними міністерства, це рекордна кількість від початку пандемії.

За добу медики зробили 71 141 ПЛР-тест на коронавірус, 21 924 тести методом імуноферментного аналізу, 56 381 експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2.

Протягом доби від хвороби вакцинувалися 278 917 людей, з них 95 623 отримали другу дозу. За час вакцинальної кампанії вацкинувалися понад 11,26 мільйона людей, пона 7,85 мільйона з них – двома дозами.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними захворіли понад 3,058 мільйона людей, з них померли 71 635.