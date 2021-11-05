В Україні COVID-19 вбиває близько 700 людей за добу

Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції у Україні стає дедалі гіршою. За добу в країні помирає майже 700 осіб. І ситуація не йде на спад. В Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що послаблення слід очікувати не раніше, ніж на початку наступного року.

Тим часом посли Європейського союзу 5 листопада вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей країн. Таке рішення буде оприлюднене наступного тижня.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей, 70 842 людей померли. Вдумаймося, населення міста Стрий, що на Львівщині – майже 60 тисяч осіб. З часу вирування пандемії у світі Україна фактично втратила ціле місто.

Ця чорна сторінка історії не лише України, але й усього світу продовжується. В цей час, в цю хвилину лікарі й надалі продовжують боротися за життя та здоров’я пацієнтів. На фото – лише маленька частинка великої картини, яка відбувається у Києві.

Київська міська клінічна лікарня №12 уже вдруге повністю перепрофільована під лікування «ковідних» хворих. Їм надають допомогу в усіх профільних відділеннях. Як і ось це – гастроентерологічне відділення перепрофілювали на терапію для хворих на COVID-19. Нині тут 31 ліжко і 28 пацієнтів. За словами лікарів – усі вони потребують кисню.