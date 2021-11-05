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Суспільство

В Україні COVID-19 вбиває близько 700 людей за добу

Фото:Marian Kushnir/RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

Ситуація із поширенням коронавірусної інфекції у Україні стає дедалі гіршою. За добу в країні помирає майже 700 осіб. І ситуація не йде на спад. В Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що послаблення слід очікувати не раніше, ніж на початку наступного року.

Тим часом посли Європейського союзу 5 листопада вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей країн. Таке рішення буде оприлюднене наступного тижня.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад три мільйони людей, 70 842 людей померли. Вдумаймося, населення міста Стрий, що на Львівщині – майже 60 тисяч осіб. З часу вирування пандемії у світі Україна фактично втратила ціле місто.

Ця чорна сторінка історії не лише України, але й усього світу продовжується. В цей час, в цю хвилину лікарі й надалі продовжують боротися за життя та здоров’я пацієнтів. На фото – лише маленька частинка великої картини, яка відбувається у Києві.

Київська міська клінічна лікарня №12 уже вдруге повністю перепрофільована під лікування «ковідних» хворих. Їм надають допомогу в усіх профільних відділеннях. Як і ось це – гастроентерологічне відділення перепрофілювали на терапію для хворих на COVID-19. Нині тут 31 ліжко і 28 пацієнтів. За словами лікарів – усі вони потребують кисню.

Медикам щодня доводиться одягати костюми, маски, окуляри, рукавички й заходити у відділення щонайменше на три години. Як правило, вони там перебувають набагато довше.
Медикам щодня доводиться одягати костюми, маски, окуляри, рукавички й заходити у відділення щонайменше на три години. Як правило, вони там перебувають набагато довше.
За якийсь короткий час ускладнюється дихання, запотіває чоло, окуляри і руки тягнуться до обличчя. Попереду ціла доба – чергування лікаря, медсестри чи санітарки.
За якийсь короткий час ускладнюється дихання, запотіває чоло, окуляри і руки тягнуться до обличчя. Попереду ціла доба – чергування лікаря, медсестри чи санітарки.
Мокрий кашель із кінця коридору «перегукується» із похрипуванням в іншому кінці. У відділенні, окрім цих звуків, чути лише булькання води у кисневих концентраторах. В самій палаті шиплять труби, які «в’ються» по лікарні як змії.
Мокрий кашель із кінця коридору «перегукується» із похрипуванням в іншому кінці. У відділенні, окрім цих звуків, чути лише булькання води у кисневих концентраторах. В самій палаті шиплять труби, які «в’ються» по лікарні як змії.
Кисень. Те, що потребують усі. В 12-й міській клінічній лікарні більшість людей потребують кисню. Нині на всю лікарню підготовлено 500 ліжок. З них 88% обладнані подачею кисню. Кисень – це життя. У Києві лікарні споживають до 35 тонн кисню щодоби.
Кисень. Те, що потребують усі. В 12-й міській клінічній лікарні більшість людей потребують кисню. Нині на всю лікарню підготовлено 500 ліжок. З них 88% обладнані подачею кисню. Кисень – це життя. У Києві лікарні споживають до 35 тонн кисню щодоби.
Найважчі хворі ті, у кого є супутні хвороби: цукровий діабет, ожиріння й інші хвороби. Завідувачка гастроентерологічним відділенням Інна Тичина каже, що більшість пацієнтів – не вакциновані. «90% без вакцини потрапляють у лікарню», – зазначає вона.
Найважчі хворі ті, у кого є супутні хвороби: цукровий діабет, ожиріння й інші хвороби. Завідувачка гастроентерологічним відділенням Інна Тичина каже, що більшість пацієнтів – не вакциновані. «90% без вакцини потрапляють у лікарню», – зазначає вона.
Інна Тичина, лікарка з багаторічним досвідом і сама перехворіла. Їй довелося кілька днів провести в реанімації. Ледве вийшла із важкого стану, каже нам. Потім ще кілька місяців реабілітації і вона продовжила свою роботу.
Інна Тичина, лікарка з багаторічним досвідом і сама перехворіла. Їй довелося кілька днів провести в реанімації. Ледве вийшла із важкого стану, каже нам. Потім ще кілька місяців реабілітації і вона продовжила свою роботу.
Пацієнти важкі і потребують догляду. Лікарі у відділенні побоюються, що як і минулої хвилі, нині ліжка будуть знову заповнені, а людям доведеться лежати в коридорах. «Ми цього дуже боїмося. Але і до цього уже готові», – каже Тичина.
Пацієнти важкі і потребують догляду. Лікарі у відділенні побоюються, що як і минулої хвилі, нині ліжка будуть знову заповнені, а людям доведеться лежати в коридорах. «Ми цього дуже боїмося. Але і до цього уже готові», – каже Тичина.

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