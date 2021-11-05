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МОЗ визначилося з керівником Національної служби здоров’я – Ляшко

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України

У Міністерстві охорони здоров’я України завершився конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України. Переможницею стала Наталія Гусак, яка нині працює на посаді заступниці голови Чернівецької облдержадміністрації. Про це заявив на зустрічі з журналістами 5 листопада міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

«Я вважаю, що на цій посаді має бути не візіонер, а людина з менеджерьким досвідом», – оцінив Ляшко переможницю конкурсу. За його словами, Наталія Гусак має управлінський досвід та досвід співпраці з медициною в регіоні.

Перший етап конкурсу проводили експерти МОЗ за участю депутатів Верховної Ради і міжнародних експертів.

На другому етапі троє фіналістів проходили особисту співбесіду з міністром охорони здоров’я.

За словами Віктора Ляшка, з-поміж трьох фіналістів саме Наталія Гусак набрала найбільшу кількість балів.

Тепер переможницю конкурсу має затвердити на посаді голови НСЗУ Кабінет міністрів.

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