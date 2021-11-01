У МОН розповіли про перебіг вакцинації серед учителів та кількість шкіл на вимушених канікулах

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив оновлену статистику вакцинації серед працівників шкіл.

«Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 91% вчителів. Двома дозами щеплено майже 447 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти (69,2%). Найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою демонструють Київська область – 98,8%, Миколаївська – 98%, Донецька – 96%, Харківська – 95,8%, Хмельницька – 94,7%.», – написав Шкарлет у Telegram.

Також, за його даними, нині на канікулах перебуває майже 5 тисяч шкіл.

«Всього дистанційно працює понад 6 тисяч закладів загальної середньої освіти, з яких 3 312 вимушені перебувати на канікулах через відсутність 100% вакцинації у «червоній зоні»: 819 шкіл Львівщини; 476 – Дніпропетровщини; 387 – Івано-Франківщини», – зазначив міністр.

Напередодні у Міносвіти заявляли, що двома дозами вакцирни проти COVID-19 щеплено понад 730 тисяч працівників закладів освіти.

Раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусної інфекції нового типу є обов’язковою, туди потрапили і вчителі. Як пояснив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, без вакцинації вчителі підлягають відстороненнню – виняток лише для вчителів з обґрунтованими медичними протипоказаннями.