МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

«Обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації, зазначили у відомстві.

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Повідомляється, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Станом на 7 жовтня в Україні принаймні одну дозу антиковідної вакцини отримали 7,36 млн осіб, з них повністю вакциновано 5,94 млн.