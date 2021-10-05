Однією вакциною від COVID-19 щеплено 81% працівників шкіл – Шкарлет

Однією вакциною від COVID-19 щеплено 81% працівників українських шкіл, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Процес вакцинації серед освітян триває, і в окремих регіонах маємо позитивну динаміку. Сьогодні принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 81% працівників шкіл. За останні 5 днів на 18% збільшилася кількість вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, на майже 14% – у Дніпропетровській», – зазначив Сергій Шкарлет.

За даними Міносвіти, повний цикл щеплення отримали: Луганська область – 67,9% вчителів, Черкаська – 64%, Полтавська – 62,8%, Київ – 62,6%, Сумська область – 59,7%.

«Натомість відчутного прогресу в показниках вакцинації поки не демонструють Херсонська, Рівненська і Одеська області», – йдеться в повідомленні.

Вакцинація серед освітян триває, вказали у Міносвіти.