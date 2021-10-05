Понад 1,4 мільйона українців згенерували COVID-сертифікати – МОЗ

Понад 1,4 мільйона українців згенерували на сьогодні COVID-сертифікати, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Вакцинація та генерація COVID-сертифікатів доступні для кожного. Отримати сертифікат можна в декілька кліків у застосунку чи на порталі «Дія». Уже понад 1,4 мільйона українців згенерували COVID-сертифікати. Утім, деякі люди виготовляють, продають чи купують підробку. Вже зараз у роботі правоохоронних органів відкриті сотні проваджень», – повідомила пресслужба відомства.

Нещодавно уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами.

У МОЗ уточнили: українцям, що свідомо використовують фейки, загрожує штраф до 34 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі. Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тисяч гривень або до 2 років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготовлятиме та продаватиме, – штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.