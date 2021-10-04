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Новини | Коронавірус

В Україні суд виніс перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

Лікар із Павлограда Дніпропетровської області отримав штраф 34 тисяч грн та позбавлення права діяльності за фахом на один рік

У Павлограді Дніпропетровської області суд оголосив вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«За інформацією Національної поліції, лікар із Павлограда Дніпропетровської області отримав штраф 34 тисяч грн та позбавлення права діяльності за фахом на один рік. Також за минулий тиждень було проведено 13 обшуків і розпочато 12 кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у МОЗ зазначили, що минулого тижня було скеровано подання до власників закладів охорони здоров’я із вимогами відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

22 вересня уряд схвалив розроблений МОЗ проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень», який пропонує посилити відповідальність за підробку документів, які стосуються вакцинації від COVID-19. Законопроєкт поданий на реєстрацію до Верховної Ради України.

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