МОЗ хоче відстороняти керівників лікарень, працівників яких підозрюють у фальсифікації медданих

Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Наразі на низку лікарів відкрили кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, – об’єднаних територіальних громад – із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях», – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, якщо слідство виявить, що головний лікар закладу не причетний до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров’я та розривання контракту між закладом і Національною службою здоров’я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно, кажуть у МОЗ.

Схеми підроблення документів про вакцинацію були викриті на Черкащині, Буковині, Дніпропетровщині.

22 вересня уряд схвалив розроблений МОЗ проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень», який пропонує посилити відповідальність за підробку документів, які стосуються вакцинації від COVID-19. Законопроєкт поданий на реєстрацію до Верховної Ради України.