«Вакцинація» на папері: як в Україні підробляють ковід-сертифікати (розслідування)

Деякі українці готові платити немалі гроші за підроблений сертифікат про вакцинацію для виїзду за кордон, повідомляють МОЗ і правоохоронці. Це підтвердило Радіо Свобода: у своєму розслідуванні журналісти розкрили схему замовлення і виготовлення підробних документів та декого з, імовірно, причетних осіб.

Підробка статусу вакцинації несе небезпеку і для здоров’я людей, і для міжнародного іміджу України, документам якої дедалі менше довірятимуть, попереджають експерти.

Із посиленням карантинних обмежень зростає попит українців на підробні документи щодо COVID-19: ПЛР-тести, довідки про вакцинацію та ковід-сертифікати, необхідні для в’їзду до цілої низки країн. Про це говорять профільні експерти та сімейні лікарі, про це йдеться у статистиці правоохоронних органів та в повідомленнях українських медіа.

Як виглядає схема підробки сертифікатів про вакцинацію для виїзду за кордон, хто, як та від чийого імені виготовляє фейкові документи – з'ясувало Радіо Свобода, «замовивши» «сертифікат» про вакцинацію для невідомої особи.

«Сертифікат без вакцинації»: як це працює

Донедавна основним майданчиком для реклами виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію були спеціалізовані канали в телеграмі – принаймні так стверджують кілька українських медіа, які вивчали цю проблему.

На момент розслідування Радіо Свобода ситуація істотно змінилася: згадані канали зникли, а ті, що залишилися, створюють підробні документи про вакцинацію переважно для Росії та окупованих нею українських територій.

Втім, інтернет-пошук видає декілька українських сайтів, які пропонують послуги з «дистанційного оформлення» довідок та інших медичних документів і вказують телефони та електронну пошту для оформлення таких замовлень.

«Вам не потрібно витрачати час на візит до лікаря: ми самі оформимо і надішлемо вам легальні документи», – рекламує свої послуги один із цих сайтів. Чи роблять тут і ковід-сертифікати?

Журналіст Радіо Свобода під виглядом звичайного громадянина (який не хоче вакцинуватися, але, попри це, хоче поїхати за кордон) обдзвонив усі ці інтернет-ресурси. У більшості випадків люди, які брали слухавку, пояснювали, що роблять довідки про стан здоров’я або про планову вакцинацію для школярів і не беруться оформлювати сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Але один зі співрозмовників запропонував «надати консультацію через вайбер» за номером +380933747333. І вже в цьому месенджері розповів, що такими послугами «займаються його партнери», і сконтактував журналіста із ними – також у вайбері.

Під час переписки співрозмовник з логіном «Clinic» і номером телефону +380932115434 уточнив, що може виготовити паперовий «жовтий» «ковід-сертифікат»: «Він підходить для виїзду за кордон і буде дійсний у будь-якій точці світу, крім України».

У підробному сертифікаті буде вказано вакцинацію двома дозами Pfizer/Biontech у будь-які дати, які забажає клієнт, але з обов'язковим інтервалом – 21 день.

В замовника просять його ім'я українською, а також латиницею (як вказано у закордонному паспорті, дату і місце народження, місце проживання і відділення «Нової пошти», на яке йому надсилатимуть «документ».

Сума за виготовлення фальшивки (4700 гривень) вноситься післяплатою.

Радіо Свобода надіслало виробникам фейкових документів ім'я і дані вигаданої особи і попросило надсилати результат на одне з сільських відділень «Нової пошти» неподалік від Києва. У виробників фейкових документів не виникло щодо цієї неіснуючої особи жодних питань: як виглядає, вони не перевіряли її в державних базах даних і не вносили туди інформацію про те, що людина з таким іменем і закордонним паспортом вакцинувалася від коронавірусу.

За три дні підроблений документ був на місці.

Зовні він майже нічим не відрізнявся від легального сертифіката про вакцинацію: жовтий папір, стандартний бланк, заповнений українською та англійською, численні «печатки».

Але найцікавішим виявилося те, що в підробному ковід-сертифікаті та в даних про його пересилку згадувалися реальні люди та юридичні особи: зокрема, конкретний лікар і відома мережа клінік.

«Оксфорд медікал» – багатопрофільна мережа медичних закладів в Україні та адреса однієї з її київських філій – вулиця Березняківська, 30-Б. На документі стоять «печатки» від імені цієї мережі.

– багатопрофільна мережа медичних закладів в Україні та адреса однієї з її київських філій – вулиця Березняківська, 30-Б. На документі стоять «печатки» від імені цієї мережі. Барбарук Марина Іванівна – згадується як лікар, яка нібито оформила «сертифікат». На документі стоять «її» «печатки» та «підписи».

– згадується як лікар, яка нібито оформила «сертифікат». На документі стоять «її» «печатки» та «підписи». Пісьмак Станіслав Васильович та номер телефону +380996239799 – особа і номер, згадані в базі даних «Нової пошти» як «відправник» підробного ковід-сертифіката.

У мережі «Оксфорд медікал» підтвердили Радіо Свобода, що в них дійсно є лікар Марина Іванівна Барбарук. Однак вона є не сімейним лікарем, а педіатром, і не на Березняківській, 30-Б, а в іншому відділенні – на Срібнокільській, 20.

В «Оксфорд медікал» спростовують, що їхня мережа може бути причетна до виготовлення підробних сертифікатів. Але відповісти на решту запитань Радіо Свобода представники мережі відмовилися.

Станіслав Васильович Пісьмак, який нібито опікується пересилкою, зареєстрований як ФОП у селищі Капітанівка Кіровоградської області, йдеться у відкритих базах даних підприємців.

Але із баз даних судових рішень випливає, що він принаймні тричі притягався у Києві до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил дорожнього руху.

Радіо Свобода знайшло додаткову інформацію і про тих, з ким домовлялося про виготовлення несправжнього ковід-сертифіката.

На ресурсах, які збирають відгуки про власників телефонних номерів, користувачі підтверджують, що власники телефонів (за якими Радіо Свобода «замовило» «сертифікат» на вигадану особу) виготовляють підробні медичні документи на замовлення:

«медичну страховку» для отримання водійських прав;

«довідки про вакцинацію» для дорослих і дітей;

«медичні огляди»;

«лікарняні».

Користувачі сайту визнають, що «документи», отримані від власника одного з цих номерів, дали змогу їм вільно в’їхати до Польщі та Німеччини.

«Питання по щепленнях вирішили за день! Просто суперсервіс», – пише один із користувачів.

Інший уточнює: «Це лохотрон!».

Між іншим, ці номери вказані одназу на декількох сайтах, які пропонують виготовлення «медичних документів» «онлайн, з доставкою».

Як влада протидіє?

Чому в Україні стала можливою підробка документів про вакцинацію від коронавірусу? І як влада протидіє цьому явищу? Із цими запитаннями Радіо Свобода звернулося до МОЗ і розповіло про свій досвід контакту з виробниками фейкових документів.

У пресслужбі міністерства пообіцяли вивчити ситуацію і відповісти найближчим часом.

Між тим, правоохоронці дедалі частіше стикаються зі схожими ситуаціями. Про це йдеться в заявах, які синхронно зробили Нацполіція, Мінцифри та МОЗ.

«Медпрацівниця та її знайомий рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів. Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням у базу даних Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЕСОЗ. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що скористалися послугами шахраїв. За місцями роботи та проживання правопорушників працівники поліції провели обшуки. Вилучені мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та «чорнові» записи. Відкрите кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам», – повідомляє Міністерство охорони здоров'я про групу осіб, які фальшували сертифікати про вакцинацію на Дніпропетровщині.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив у телеефірі, що в Україні вже відкрили понад 30 подібних кримінальних проваджень.

У МОЗ анонсують підготовку нового законопроєкту про посилення відповідальності за підробку медичних документів.

Про такий законопроєкт ще влітку згадував президент України Володимир Зеленський. Своїм указом він запропонував додати до Кримінального кодексу відповідальність за підробку медичної продукції та документів.

Звідки попит?

Підробний сертифікат про вакцинацію (для виїзду за кордон) коштує 4700 гривень – з'ясувало Радіо Свобода. За даними МОЗ, в інших випадках підроблювачі документів беруть за це від 1500 до 6000 гривень – залежно від того, чи відображаються неправдиві дані про вакцинацію у сервісі «Дія».

Водночас в Україні всіх дорослих вакцинують від коронавірусу безкоштовно. Так само безкоштовно можна отримати сертифікат про вакцинацію у свого сімейного лікаря. Якщо ж декларації з ним немає або документ потрібен терміново – приватні клініки пропонують вакцинованим українцям виготовити легальний сертифікат вакцинації за 300-450 гривень, з'ясувало Радіо Свобода.

Отже, фальшивий документ – більш ніж удесятеро дорожчий за справжній. Тоді звідки береться попит на підробки? Одна з головних причин – в антивакцинаторських настроях українців, наголошують фахівці і свідчать опитування. Одне з опитувань, проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, показало, що 56% українців не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.

«Ці показники – одні з найвищих у світі, (вищі) у порівнянні з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань. Найнижчий рівень охоплення вакцинацією спостерігається у старших людей, які перебувають в зоні ризику», – пояснюють автори дослідження.

Цю тенденцію підтверджують Радіо Свобода лікарі та медичні експерти.

Микола Скавронський, коммерційний директор мережі «Сінево» розповів Радіо Свобода, що обізнаний про численні випадки підробки медичної документації щодо COVID-19, зокрема бланків з результатами тестування.

«Потрібно визнати, що підробка таких тестів є не просто масовим, а гіпермасовим явищем в Україні. Особливо це розповсюджено в окремих сегментах, таких як туризм. Судячи з інформації, яку ми щодня отримуємо з різних джерел, можна припустити, що 99% представників туристичного бізнесу пропонують такі послуги», – зауважив Микола Скавронський.

Для прикладу він згадує кейс із сотнями ізраїльтян, які повернулися з України із коронавірусом через те, що купували в Україні підробні результати.

Сімейна лікарка та співзасновниця ГО «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська припускає, що запит на підробні документи про вакцинацію зростатиме разом зі збільшенням карантинних обмежень, частина з яких не стосуватиметься вакцинованих українців.

«Попит є масовим – я знаю це від моїх колег, які мають справу з пацієнтами-антивакцинаторами. Мої пацієнти, знаючи мене, бояться навіть запитувати про підробні довідки. Пригадую одне таке звернення до мене. І я жодного разу не видавала підробних документів, – пригадує лікарка. – Між тим, в умовах збільшення захворюваності на COVID-19 статус вакцинованого дедалі більше впливає на життя».

А відтак, на думку Дарини Дмитрієвської, попит на підробки і далі зростатиме.

З 23 вересня в Україні діє «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він уточнив, що в разі подальшого збільшення захворюваності зможе працювати той бізнес і ті заклади, в яких понад 80% персоналу вакциновані (в «червоній» зоні карантину – 100%), а також вакцинованими мають бути клієнти комерційних закладів, які працюють.

Пізніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що вимогу про 80% вакцинованого персоналу скасували для дитсадків та молодшої школи.

Олександр Ябчанка, викладач Українського католицького університету, експерт з реформи системи охорони здоров'я та колишній радник керівника МОЗ наголошує, що попит на підробні документи про вакцинацію є, але вкрай складно визначити масштаб підробок.

При цьому вони завдають великої шкоди як всередині України, так і за кордоном, попереджають експерти.

«Поширення хвороби і недовіра до українських документів»

Це ті два негативні чинники, які викликає масове виготовлення фейкових сертифікатів про вакцинацію, уточнює Олександр Ябчанка.

«Люди, які отримують сертифікат і не вакцинувалися, та навіть не планують, вони несуть небезпеку для інших громадян. Не маючи щеплення – вони небезпечні самі собі. Так, це їхнє рішення. Але жодне рішення не повинне передбачати загрозу для життя тих, хто їх оточує! Це проблема і для українців, і для громадян тих країн, куди їдуть невакциновані. І ще є питання довіри до документів, виданих в Україні. У світі буде дедалі менше довіри до їхньої достовірності, якщо побільшає підробок», – визнає експерт.

Про це говорить і Микола Скавронський.

«На жаль, українські документи вже давно не сприймають серйозно в світі. А кожен додатковий випадок підробного документу на COVID-19 (не важливо, це тест чи довідка про вакцинацію) лише погіршує і без того непросту ситуацію та ще більше підриває імідж України у світі. Тому якщо ситуація розвиватиметься такими ж темпами і далі, в українців можуть взагалі забрати можливість безвізового в‘їзду», – попереджає коммерційний директор мережі «Сінево».

Що робити? Щоб протидіяти виробникам несправжніх медичних документів, держава має спершу зрозуміти, як вони діють, уточнює Дарина Дмитрієвська. За її словами, може йти мова про виготовлення документів, що візуально схожі на справжні, або ж про використання недоброчесних лікарів, їхніх бланків, печаток тощо.

Вакцину просто виливали, але вносили до системи пацієнта як провакцинованого

«Мені відомо про схему, коли лікарі, які проводять вакцинацію, просто виливали вакцину, але вносили до системи її дані та дані пацієнта як провакцинованого. Що робити? Передовсім потрібен розголос», – вважає сімейна лікарка.

Микола Скавронський закликає правоохоронців системно відстежувати фальшувальників документів.

Доктор медичних наук, експертка ВООЗ Наталія Виноград натомість пропонує посилювати відповідальність для учасників схеми: і виконавців, і замовників.

Ці люди повинні мати пожиттєві обмеження їхніх прав

«І ті люди, які підробляють ковід-сертифікати, і ті, хто замовляє таку підробку, становлять небезпеку для суспільства, оскільки вони готові й надалі нехтувати законом. Ці люди повинні мати пожиттєві обмеження їхніх прав, оскільки своїми діями вони створюють загрозу для безпеки інших і підривають українську та міжнародну систему протиепідемічного захисту», – наголошує експертка.

Раніше, наприкінці 2020 року, Радіо Свобода викрило іншу подібну схему: група осіб фальшувала «ПЛР-тести» для виїзду за кордон. Це так само робилося від імені реального медичного закладу, підробка надходила поштою та мала всі необхідні «печатки» та «підписи».

Із 23 вересня Україна переходить із «зеленого» у «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії, за даними МОЗ, в Україні щеплено 6 527 042 людини, з них отримали одну дозу – 6 527 040​ людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 299 317​ людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 826 357 щеплень.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnson.

Загалом, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, із початку пандемії у світі зафіксували понад 230 мільйонів 89 тисяч випадків захворювання, від COVID-19 померли понад 4 мільйони 719 тисяч людей.​