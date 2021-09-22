Німеччина припинить виплати невакцинованим на карантині

Громадяни Німеччини, які не вакцинувалися від COVID-19, не отримуватимуть компенсацію за втрату заробітної плати під час перебування на карантині. Про це заявив 22 вересня міністр охорони здоров’я країни Єнс Спан.

Раніше уряд виплачував компенсацію робітникам, які були змушені відбути щонайменше п’ятиденний карантин після контакту з інфікованими коронавірусом або повернення з країни із зони «високого ризику».

Влада Німеччини припинить цю політику з 1 листопада.

Спан наголосив, що вакцинація залишається «особистим рішенням», але тепер це рішення матиме «фінансові наслідки».

«Деякі люди скажуть, що це означає тиск на нещеплених. Я думаю, ми повинні дивитися на це з іншого боку – це також питання справедливості», – наголосив він.

Вакцинованим у Німеччині вже не треба відбувати карантин.

За офіційними даними, станом на 22 вересня понад 63 відсотки населення Німеччини були повністю вакциновані – це значно менше 85 відсотків, визнаних необхідними Агентством охорони здоров’я Інституту Роберта Коха.

У країні тривають дискусії щодо обмежень для нещеплених, хоча обов’язкова вакцинація певних груп населення досі не розглядається.

Деякі землі ввели правила, згідно з якими ресторанам та іншим місцям відпочинку дозволили обмежитися обслуговування вакцинованих та тих, хто може довести, що нещодавно перехворів на COVID-19.

З жовтня німцям також доведеться платити самостійно за експрес-тест, який заміняє документи про вакцинацію. Раніше швидке тестування на COVID-19 уряд фінансував з бюджету.