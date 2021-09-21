З 23 вересня в Україні встановлюють «жовтий» рівень епіднебезпеки – уряд

В усіх регіонах України з 23 вересня буде встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. Як повідомляє пресслужба уряду, таке рішення 21 вересня ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головування прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами голови уряду, епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, а вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава «забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно».

Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів змінами до постанови «в певному плані» також пом’якшив обмежувальні заходи і дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у «червоній» зоні, але за певних умов.

«Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», – заявив прем’єр-міністр.

«Жовтий» рівень передбачає такі обмеження:

заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залу понад дві третини місць

не більше від чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у залі

спортивні зали та фітнес-центри за умови обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі

При цьому обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та мінімум 80% персоналу мають одну або дві дози або ж зроблений у рамках 72 годин ПЛР чи експрес-тест.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли близько 2,4 мільйона людей, понад 55 тисяч – померли.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.