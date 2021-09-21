МОЗ: число померлих від COVID-19 в Україні перевищило 55 тисяч

В Україні від початку коронавірусної пандемії від COVID-19 померли 55 056 людей, захворіли загалом близько 2,4 мільйона, повідомило Міністерство охорони здоров’я вранці 21 вересня.

За останню добу, за даними МОЗ, коронавірусну хворобу виявили у 5 159 людей, зокрема, захворіли 463 дітей і 129 медпрацівників.

Також за минулу добу шпиталізували 1 086 людей, 2 156 – одужали, 137 людей померли.

Протягом доби провели 24,7 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу, за даними МОЗ, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях і Києві (399).