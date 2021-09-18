Латвія внесла Україна у список країн, «які несуть серйозний ризик для здоров’я» – посольство

Посольство України у Латвії повідомило, що Україну внесено до списку країн, «які несуть серйозний ризик для здоров’я населення», тому це передбачає певні правила для громадян при в’їзді.

«В’їзд до Латвійської республіки з 18.09.2021 без поважної причини, в тому числі з метою туризму дозволено лише громадянам України, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії, а також мають COVID-сертифікати, які отримано у мобільному додатку «Дія» з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці», – повідомили в посольстві, додавши, що такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття.

Дипломати зауважують, що список оновлюється щотижня. І перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

Посольтство надає також інші деталі щодо в’їзду громадян, з якими можна ознайомитися тут.

Рада Європейського союзу у травні оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.