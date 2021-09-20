Україна може перейти у «жовту» зону епіднебезпеки з 22 вересня – уряд

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збереться 21 вересня, щоб обговорити запровадження в Україні «жовтого» рівня епіднебезпеки. Про це за результатами селекторної наради повідомили в уряді.

На нараді можуть ухвали перехід у «жовту» зону вже з 22 вересня.

Під час наради МОЗ поінформувало про зростання за останній тиждень кількості підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на 68 відсотків, госпіталізацій – на 51 відсоток.

«Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33 відсотки, ліжка з киснем на 29 відсотків, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках – 19 відсотків», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На позачерговому засіданні 20 вересня уряд ухвалив рішення про продовження адаптивного карантину до 31 грудня.

«Жовтий» рівень передбачає такі обмеження:

заборону масових заходів за участю понад однієї людини на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залу понад дві третини місць

не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у залі

спортивні зали та фітнес-центри за умови обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів площі

При цьому обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та мінімум 80% персоналу мають одну або дві дози або ж зроблений у рамках 72 годин ПЛР чи експрес-тест.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,35 мільйона людей, 54 919 людей померли.