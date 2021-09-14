Данія: всі обмеження зняті. Як це їй вдалося і чому можна повчитися Україні?

«Вітаємо у Данії! Ви повністю вакциновані? Проходьте далі», – це перші слова, з якими до прибулих із країн ЄС (вони не проходять митного контролю) звертаються волонтери на летовищі Копенгагена «Каструп», розташованому за 8 кілометрів від данської столиці. Ні, вас не просять показати паспорт імунізації, лише запитують і пропускають далі. А там ви бачите, що і для неімунізованих гостей стоять напоготові пункти безкоштовного швидкого тестування – отже у будь-якому випадку незручностей при в’їзді у цю гостинну країну ви не відчуєте. Вам тут раді. Все ж, поки ви дивуєтеся «довірливості» данців, ви ще не знаєте, що на зворотному шляху на тому ж летовищі вашим сертифікатом щеплення таки поцікавляться, а по прибутті у вашу країну спитають і про виповнені формуляри, яких вимагає саме ця країна перебування. Але все це потім, а поки що – крок за кроком – ви відкриваєте для себе все нові й нові несподіванки і зручності, від яких уже відвикли за довгі місяці коронавірусних обмежень. Несподіванки

Першою несподіванкою для гостей цієї країни може стати метро, в якому поїзди рухаються… без водія! Особливо незвично сидіти «у носі» потягу і стежити за розгалуженням доріг просто перед тобою. А потім ви зауважуєте, що, крім вас, усі пасажири сидять без масок. Згодом, запитавши про це у готелі, ви дізнаєтеся, що «у нас уже все під контролем, ми зняли всі обмеження, маски – лише на летовищі. До такого, прибувши з Праги, де без масок можна пересуватися лише на вулиці, звикнути не так уже й просто.

Усе під контролем?

Маленька Данія, в якій населення стільки, скільки сукупно в 4-х українських містах – Києві, Харкові, Одесі та Вінниці, а це 5 мільйонів 762 тисячі, – від грудня 2020 року провела успішну кампанію щеплення і нині повністю вакциновані понад 75 відсотків громадян, починаючи від 12-річного віку.

Часткове щеплення вже мають 85 відсотків данців, включно з дітьми і вагітними жінками. Відтак ця країна стала справжнім лідером Євросоюзу щодо вакцинації населення.

Мотивація: небажання стояти в чергах

У коментарі для Радіо Свобода Аліна Процик, кандидатка у депутати столичного регіону від соціально-ліберальної партії на виборах, які відбудуться в Данії 16 листопада, каже, що великою мірою данців мотивувало робити щеплення небажання стояти в чергах за частими тестами, без яких не можна було потрапити ані в кафе, ані в кінотеатр, ані на якийсь інший захід. «І це допомогло, що люди пішли вакцинуватися, мовляв, краще вакцинуватися, ніж стояти в чергах. Крім того, вони боялися, що знову буде локдаун, адже з грудня по квітень шопінг-центри були зачинені, усі хотіли, щоб життя повернулося в звичне русло, а якщо у вас є вакцина, вам не потрібно стояти в чергах за тестами», – розповідає Аліна.

За її словами, навесні реклама щеплення була на автобусах, автівках, всюди вона переважала. Данська система охорони здоров’я закупила майже всі рекламні щити, щоб переконати населення, каже вона.

Скепсис?

Скептично ставилася до щеплення молодь, розповідає Аліна Процик, а старших людей провакцинували доволі швидко – оскільки вони йшли у першій категорії, то й великих проблем не було. «Але важливо було переконати молодь, оскільки вони найменше дотримуються усіх правил. Тому їхню чергу пришвидшили, навіть ставили пункти щеплення біля навчальних закладів, аби тільки йшли вакцинуватися без проблем», – каже Аліна.

«Що ж до дітей від 12 років, то існує багато скептиків, навіть серед фахівців, однак данська оздоровча система радить це робити, а рішення залишається за батьками, – розповідає Аліна. – До людей, які працювали в школах, дитячих садочках, у будинках престарілих, приходили двічі на тиждень робити тести, але пояснювали, що коли вони щепляться – більше цього робити не доведеться. І вони погоджувалися, бо втомилися від тестів». Зараз, за словами копенгагенки, можна вакцинуватися і при великих супермаркетах, де стоять для цього спеціальні будки.

Однак…

Із грудня минулого року було виявлено 9253 випадки, коли у людей після другого щеплення був діагностований COVID-19 – так звані «проривні» інфекції. Про це йдеться в пресрелізі данського Державного інституту сироватки (SSI). «Виявлено невелику, але зростаючу кількість «проривних» інфекцій. Як і очікувалося, коли кількість повністю вакцинованих людей у населення збільшується», – говорить Генрік Уллум, директор SSI. За його даними, частка повністю вакцинованих людей, які перенесли «проривну» інфекцію станом на 31 серпня, становила 0,23%.

Тепер, як розповіла Радіо Свобода Аліна Процик, певній категорії громадян, зокрема тим, хто має хронічні хвороби, починають вводити третю дозу, але це лише добровільно. Також і медики мають право самі вирішувати, вакцинуватися чи ні.

Данці проти диктатури

Спершу, за словами Аліни, хотіли вакцинувати усіх примусово, однак данці вийшли на демонстрації. «Це було в жовтні-листопаді минулого року. Щодня тривали демонстрації, оскільки для данців будь-який примус означає диктатуру. Коли їх мотивують – вони обирають самі, але це має бути їхній вибір, а коли примусово щось робити – це вже, на їхню думку, диктатура, мовляв, політики хочуть диктувати свої правила. Тому це треба спинити вже зараз, адже потім диктуватимуть невідомо що. Тому такого закону не пропустили», – розповідає кандидатка у місцеві депутати Копенгагена.

Ізолювання

До цього, за словами Аліни Процик, данці також знайшли свій підхід. Якщо в сім’ї одна людина захворіла, а інші ні, або серед студентів, які живуть в одній квартирі, виявлений хворий, то цю людину безкоштовно (за рахунок місцевої ради) поселяють у готель із триразовим харчуванням, де вона відбуває свій карантин.

«Навіть є спеціальна служба, яку можна викликати, щоб віддати свій одяг у пральню. Дехто навіть у такому готелі Різдво відзначав, а не в колі родини – їх навіть по телебаченню показували, – розповідає жінка. – Із тих, хто влітку лежав у лікарнях, більшість була невакцинована молодь, люди до 40 років, більш скептичні до щеплення. Але час перебування молодих людей у лікарнях значно коротший, ніж старших людей із тим самим діагнозом. А взимку ситуація була іншою – переважно до лікарень потрапляли літні люди. Певний час будинки престарілих тримали закритими, щоб родичі не занесли інфекцію».

Парафії

Міста в Данії розділені на маленькі частини, кожна з яких називається церковною парафією. Планів щодо нового локдауну немає, натомість якщо кількість хворих у парафії перевищує певний рівень – цей район закривають. За останніми вимогами, якщо захворюваність у парафії перевищує 1000 заражених COVID-19 на 100 000 громадян на тиждень, у цьому мікрорайоні закривають школи, садочки, бібліотеки; скасовують культурні заходи, і просять людей тестуватися.

Загалом за останні сім днів зареєстровано понад 20 випадків зараження, позитивний відсоток становить 3,0 відсотка або більше.

Кошти

Данія дуже багато витратила на карантини, на допомогу перукарським салонам, ресторанам, які були зачинені – держава їм виплачувала частину грошей. Багато державних службовців працювали з дому.

Туризм

Зараз Копенгаген відкритий для туристів. Минуле літо було тільки для данських туристів, а для закордонних держава була закрита, розповідає Аліна Процик. «Але щоб підтягнути економіку – подорожі на ті острови, які заробляють на туристах, зробили безкоштовними. Ті пороми, які довозять туристів на острови, включно до кінця вересня, ходять безкоштовно. Необхідно замовити квиток онлайн, заплатити за нього, а потім вам на картку повертають гроші, коли пересвідчаться, що ви таки плили на острів. Якщо ви замовите і не скористаєтеся можливістю, тоді вам кошти не повернуть», – пояснює копенгагенка.

Інші задоволення для душі

Якщо ви не скористалися безкоштовною поїздкою на острови, ви можете зробити цікаву екскурсію до Роскілле, столиці вікінгів, де зберігаються їхні автентичні човни і зброя, а в соборі, який внесений ЮНЕСКО до світової спадщини, поховані усі данські монархи.

Також ви можете проїхатися на човні каналами Копенгагена і побачити, скільки зручностей подарувало місто своїм громадянам, і скористатися ними. Усе це ви можете зробити… якщо ви вакциновані, адже вас про це спитають (не забудьте!) перед від’їздом, який, на жаль, не вдасться відтягнути.

Україна vs Данія

Прикметно, що в Україні хоча б одну дозу вакцини отримало стільки людей, скільки загалом становить населення цілої Данії –

5 889 810 людей – це приблизно 18,4% населення України; повністю вакциновано, станом на 13 вересня, трохи більше ніж 4,7 мільйона. Такий невисокий результат пояснюють тим, що уряд та МОЗ запізно почали перемовини з виробниками препаратів для щеплення. Крім того, згідно з опитуванням, оприлюдненим 13 вересня Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, понад половина повнолітніх українців не планує вакцинуватися від COVID-19.

Чи ж не варто повчитися в маленької Данії, яка для громадян України є відкритою із 17 липня? Як повідомив раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, для в'їзду до Данії українцям потрібно буде робити тести на коронавірус перед мандрівкою та після прибуття до країни (якщо вони не щеплені).