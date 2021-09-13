У Туркменистані від COVID-19 помер впливовий політик

У Туркменистані помер колишній урядовець Гурбанмухаммед Касимов. За повідомленнями, причиною смерті стала коронавірусна інфекція COVID-19, хоча влада країни продовжує заперечувати наявність коронавірусу в Туркменистані.

Кілька окремих джерел, близьких до уряду, повідомили Радіо Свобода на умовах анонімності, що Касимов, колись один із найвпливовіших політиків Туркменістану, помер 2 вересня у своєму рідному селі на околиці столиці, Ашгабату.

67-річний Касимов після розпаду СРСР був віцепрем’єром, міністром закордонних справ, міністром внутрішніх справ та міністром юстиції.

Після відставки з уряду в 2001 році Касимов працював послом Туркменистану в Китаї до 2008 року, а потім протягом одного року послом у сусідньому Казахстані.

Офіційного повідомлення про смерть Касимова не надходило.

Минулого тижня джерела повідомили Радіо Свобода, що чинний міністр закордонних справ Туркменистану Рашид Мередов був госпіталізований через COVID-19.

Туркменистан офіційно не повідомляв про жодний випадок коронавірусної інфекції нового типу з початку пандемії в березні 2020 року. Уряд залишається непохитним у позиції про нульовий рівень заражень, попри ознаки спалахів по всій країні, усе більш переповнених лікарень та змін в освітньому календарі, які продовжили літні канікули.

Водночас ВООЗ рекомендував владі Туркменистану діяти так, ніби епідемія COVID-19 у країні є. Зокрема, громадяни мають дотримуватися маскового режиму

Кореспонденти Радіо Свобода повідомляють з усієї країни, що кількість людей, які вважаються померлими від COVID-19, різко зросла, і багатьом доводиться ховати своїх близьких у поліетиленових пакетах, оскільки вони не можуть дозволити собі витрати на поховання.