Туркменистан святкує першу в історії країни медаль Олімпіади

Штангістка з Туркменистану Поліна Гур’єва виборола першу в історії країни медаль Олімпійських ігор. 21-річна спортсменка взяла срібло у ваговій категорії до 59 кілограмів з результатом 217 кілограмів (96 у поштовху, 121 у ривку).

Золоту медаль здобула Куо Сін-Чжунь з Тайваню, яка підняла 236 кілограмів (103+133), це олімпійський рекорд. Бронзу має японка Мікіко Андо з 214 кілограмами (94+120).

За 30 років незалежності туркменські спортсмени жодного разу не виборювали медалей на Олімпійських іграх. Цього разу в Токіо Туркменистан представляють 9 спортсменів – п’ять важкоатлетів, легкоатлет, дзюдоїстка і два плавці.