У Туркменистані заборонили черги до продуктових крамниць, щоб «не дискредитувати президента»

Регіональна влада в Туркменистані забороняє громадянам збиратися в черги біля державних продуктових магазинів. Таким чином місцева влада відреагувала на критику з боку сина президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

Віцепрем’єр Сердар Бердимухамедов заявив, що натовпи біля крамниць дискредитують його батька, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

У Туркменабаді співробітники поліції забороняють людям створювати черги з більше ніж чотирьох осіб.

За новими правилами, попередньо зареєстровані громадяни можуть прийти в магазин за товарами тільки в призначений час після дзвінка продавця.

У столиці Ашгабаті стояти біля магазинів заборонено повністю. Заборону запровадили на тлі економічної і продовольчої кризи в країні та зростання потреби населення в субсидованих товарах.

При цьому продуктів за офіційними цінами на всіх не вистачає. Часто в навантаження до їжі жителям доводиться купувати додаткові товари, наприклад, портрети президента. Проблеми у громадян виникають і з готівкою, що призводить до натурального обміну на чорному ринку, повідомляла раніше туркменська служба Радіо Свобода.

Повідомляють і про випадки арештів тих, хто ігнорує заборони на черги або виявляє невдоволення.

Туркменистан перебуває в глибокій економічній кризі останні кілька років, незважаючи на те,що володіє четвертими у світі доведеними запасами природного газу. Після початку пандемії COVID-19 ситуація погіршилася, але це, як і кризу, влада заперечує.