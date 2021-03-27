У Туркменистані жебраків та «бідно вдягнутих» відправляють примусово працювати на фермах – очевидці

Фаранґіс Наджибулла

Туркменська служба Радіо Свобода

МАРИ, Туркменистан – Поліція на південному сході Туркменистану затримує людей, які виглядають неохайно або носять старий одяг. Їх зупиняють на вулицях та звинувачують у тому, що вони – «жебраки» або «безхатьки». Очевидці розповіли Радіо Свобода, що поліція забирає їх із собою.

Джерело в поліції розповіло Радіо Свобода, що влада відправляє деяких затриманих як «безкоштовну робочу силу» виконувати важу роботу на державних фермах.

Затримання у містах Марийського велаяту (тамтешня область) розпочалися у середині березня в рамках неоголошеної поліцейської операції із зачищення міст та містечок від безхатьків та жебраків.

Одного разу в центрі велаяту, місті Мари, працівник заводу у вільний від роботи час ледь уник арешту після втручання перехожих.

«Я – не безхатько, я вдягаю старий одяг, оскільки не можу дозволити собі новий», – благав чоловік поліцейських, які намагалися запхати його в автозак.

Його звільнили лише тоді, коли люди сказали поліції, що в нього є робота і він на неї йде, стверджують свідки.

Поліцейський міста Мари підтвердив Радіо Свобода, що голова відділення Міністерства внутрішніх справ велаяту нещодавно наказав підлеглим очистити вулиці від безхатьків.

На умовах анонімності службовець розповів, що у рамках операції було наказано затримувати не лише, власне, безхатьків, але й людей у старому вбранні.

Він додав, що влада міста Мари відправляє деяких затриманих безкоштовно працювати на фермах.

Службовець стверджує, що для такої роботи серед затриманих обирають більш здорових людей.

Радіо Свобода не змогло підтвердити заяву поліцейського, оскільки посадовці у цій країні Центральної Азії суворо контрольовані та відмовляються спілкуватися з недержавними ЗМІ.

Після скарг людей на нещодавні арешти у Мари, кореспонденти Радіо Свобода відвідали поліцейське відділення на вулиці Огузхана, де зібралася група людей, щоб отримати інформацію про членів сімей, яких нещодавно затримала поліція.

Кореспонденти повідомляють, що поліцейські сказали цим людям, що їхніх родичів затримали через їхній неохайний вигляд.

«Я не боюся»

Одна жінка у поліцейському відділенні вимагала, щоб вони негайно звільнили її чоловіка, якого затримали дорогою додому з роботи на ринку.

Жінка сказала, що до обов’язків її чоловіка на роботі входить перенесення та завантаження товарів. Робітники на ринках не мають уніформи і зазвичай вдягають старий одяг, який брудниться, наприклад, під час перенесення мішків із фруктами та овочами або під час розвантаження товарів із вантажівки.

Спілкування жінки з поліцейськими у відділенні перейшло у гарячу суперечку, що є рідкісним випадком для цієї авторитарної держави, де люди уникають протистояння з посадовцями, побоюючись покарання або переслідування.

Поліцейські застерегли жінку, що вона втратить роботу, якщо продовжить сперечатися.

Але вона, працівниця місцевого водоканалу, стояла на своєму і сказала, що не боїться цього.

Пізніше вона розповіла Радіо Свобода на умовах, що її ім’я не буде опубліковане, що поліція врешті пообіцяла звільнити її чоловіка.

Жінка сказала, що не боїться втратити роботу, оскільки її зарплата не покриває навіть основні потреби її сім’ї, такі, як їжа й одяг.

Вона сказала, що, окрім звичних податків та виплат, її роботодавець забирає значну частку її місячної зарплати на різноманітні урядові проєкти.

Востаннє жінці та її колегам сказали, що вони мають регулярно вкладатися у допомогу на побудову будинків, які зводяться, згідно з державною програмою будівництва.

Такі примусові виплати є звичними для Туркменистану, де деяким держслужбовцям наказують купляти подарункові набори у державних магазинах або оплачувати ремонт шкіл.

«Моїм дітям немає що їсти, наш будинок розвалюється [оскільки ми не можемо дозволити ремонт], чому я повинна платити за урядові проєкти?» – сказала жінка Радіо Свобода.

Бідні – поза увагою

Останніми роками багато жителів Туркменистану опинилися на межі бідності через безробіття та ціни, що невпинно зростають, а також відсутність урядової підтримки.

Звичною картиною для великих міст Туркменистану є те, що звичайні люди, у тому числі жінки і діти, риються на звалищах та у смітниках у пошуках їжі.

Уряд Туркменистану під керівництвом президента Гурбангули Бердимухамедова досі не відреагував на скарги людей або бодай би публічно визнав проблему.

Натомість він використовує поліцію в містах, щоб затримувати жебраків, безхатьків та тих, хто приїжджає з сіл у пошуках недоїдків або підробітку в країні зі значним відсотком безробіття, але яка водночас має одні з найбільших покладів газу у світі.

Операції з зачистки вулиць часто відбуваються напередодні масових святкувань та парадів або коли Ашгабат приймає міжнародні події чи іноземних високоповажних гостей.

У ході сумнозвісної поліцейської операції напередодні Азійських ігор з бойових мистецтв 2017 року службовці також затримували людей, які, на їхній погляд, виглядали неохайно.

На сотні робочих-мігрантів із провінцій влаштовувалися облави напередодні ігор. Їх відправляли до своїх домівок. Загони з полювання на собак також мали завдання вбивати та утилізовувати бездомних собак та котів.

Уряд Туркменистану відомий любов’ю до організації розкішних парадів, концертів та національних спортивних змагань, приурочених до Дня незалежності, Нового року та інших подій, включно із різноманітними днями врожаю.

Напередодні заходів до Дня незалежності поліція Ашгабату затримувала безхатьків та відправляла їх до сіл, де тимчасово розміщувала у державних установах, таких, як будинки для літніх людей.

Їм дозволили повернутися до міст лише тоді, коли святкування завершились.