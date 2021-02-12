Президент Туркменистану призначив сина своїм заступником

Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого сина Сердара своїм заступником і головою Вищої контрольної палати Туркменистану. Про це повідомляє туркменська служба Радіо Свобода, Радіо Азатлик.

Для 39-річного Сердара Бердимухамедова була створена додаткова посада віцепрем’єра, який одночасно буде головою Вищої контрольної палати Туркменистану.

Також, за повідомленням туркменського державного телебачення, віцепрем’єр Бердимухамдов ввійде до складу Державної ради безпеки Туркменистану.

Про призначення Сердара Бердимухамедова на посаду голови Вищої контрольної палати Туркменистану раніше на цьому тижні повідомив кореспондент Радіо Азатлик, але підтвердити цю інформацію тоді не вдалося.

Також перед призначенням Сердара Бердимухамедова на цю посаду в будівлі Вищої контрольної палати Туркменистану терміново зробили ремонт. Кореспондент Азатлик побував там 10 лютого і з’ясував, що для Сердара Бердимухамедова побудували терасу для відпочинку. Також пофарбували прилеглі житлові будинки. Крім того, як вдалося з’ясувати нашому кореспондентові, мешканців прилеглих будинків попередили, що надалі паркувати особисті машини у дворах буде заборонено.

Для 39 річного сина президента Туркменистану, який обіймав пост міністра промисловості і будівельного виробництва Туркменистану, це чергове кар’єрне зростання. На пост міністра Сердар Бердимухамедов був призначений лише рік тому, 7 лютого 2020 року. До цього він очолював адміністрацію Ахалського велаяту (адміністративна одиниця Туркменистану, – ред.). Швидке просування сина президента кар’єрними сходами викликає припущення спостерігачів про те, що 63-річний авторитарний президент готує його в якості свого наступника.

На новій посаді Сердар Бердимухамедов буде одним із заступників голови Кабінету міністрів, яким є сам президент. Він також буде членом Державної ради безпеки Туркменистану, до якої зазвичай входять глави силових відомств.

В офіційних публікаціях, сина президента Туркменистану називали «сином народу», а його публічні виходи разом з батьком – «символом спадкоємства поколінь». Він багато разів представляв Туркменистан на різних міжнародних зустрічах, куди зазвичай президент Бердимухамедов їздив сам.

На думку аналітиків, призначення президентського сина є частиною сценарію з передачі влади у країні.