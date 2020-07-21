«З вулиці в апартаменти» – як у Празі допомагають безхатькам перечекати COVID-19

Прага – Ще з початку суворого карантину у Чехії нагальним питанням для влади було питання безпритульних. Сидіти вдома на самоізоляції вони не можуть, тож аби вони не розповсюджували вірус між собою, мерія вдалася до кількох кроків. На околицях Праги були зведені спеціальні наметові табори, про які вже розповідало Радіо Свобода. Там же ізолювали тих безпритульних, які мали коронавірус, однак хвороба проходила без симптомів. Паралельно із цим мерія вирішила запустити ще один проєкт – запропонувати готелям, які й так на час локдауну не працювали, прихистити у себе кількасот безхатченків за символічну плату.

Зустріч із директоркою мережі празьких готелів, яка погодилася на час карантину розселити безхатьків, призначаємо біля одного з таких. І хоча туристи потроху починають повертатися до Праги, на дверях напис: «Готель не працює. Працює «Як удома». Остання фраза означає назву громадської організації, яка й пропонувала безхатькам переїхати з вулиці до готелів.

«Вітаємо вас у нашому готелі. 4 місяці тому наш готель був заповнений туристами. Зараз теж заповнений, але трохи іншими гостями», – розповідає директорка Бабета Шнайдерова.

Тепер про туристів тут нагадують, хіба що, екскурсійні буклети. Рецепцію готелю довелося трохи переробити. У лобі ж нині інформація про розпорядок дня та активності, що їх організовують для безхатьків соціальні працівники. Є навіть газета, яку випускають безхатьки для безхатьків – із анекдотами, дошкою оголошень і усіма елементами звичайної газети.

Соціальні працівники жартівливо говорять, що тут вони працюють рецепціоністами. Хоча насправді їхня роль набагато більша. Так, коли безхатьки йдуть гуляти, працівники дійсно видають та забирають ключі, ведучи журнал коли і хто прийшов. Однак вони ж намагаються дотримуватися порядку та, зокрема, вирішують питання із харчуванням.

«Ось тут у нас зберігаються деякі продукти для наших підопічних. Їх нам привозять зі спеціальних складів, куди празькі супермаркети віддають продукти, які втратили товарний вигляд. Окрім цього вони мають одну гарячу страву щодня, яку для них готує кухар. Під час карантину для них готували також сніданки і вечері», – розповідає соціальна працівниця громадської організації «Як удома» Луціа Кубачкова.

Аби уникати драматичних історій до цього готелю селять лише жінок. Усі вони без проблем спілкувалися з журналістами Радіо Свобода, однак щойно побачили телекамеру – розбіглися хто куди. Розповісти свою історію та показати в яких апартаментах тепер живе, погодилася лише одна мешканка готелю Гелена Тулейова.

«Вітаю, заходьте до мого житла. Ось там туалет, тут я сплю. Є телевізор. Мені тут дуже комфортно. Я дуже вдячна готелю, що прихистив мене тут», – розповідає пані Гелена.

Вона просить не називати себе безхатькою. Розповідає, що винаймала в Празі кімнату, а щойно почався карантин, посварилася із господарем житла і той вигнав її на вулицю: «Я навіть не встигла забрати свої речі. Кілька днів я жила просто неба. Потім, на щастя, знайомі підказали мені, що є готель, куди можна заселитися. Я не могла повірити, що таке взагалі може бути. Тут краще ніж будь-де, де я жила, тут дуже добрі люди».

Таких як Гелена у цьому готелі нині 35. Інших туристів на час проєкту до готелю не заселяють. За проживання кожної жінки місто платить по 6 тисяч чеських крон на місяць (≈ 7 тисяч гривень – ред.). У такому форматі готель працює з середини березня, коли в Чехії ввели суворий карантин.

«Після введення обмежень на наших рахунках не залишилося грошей, а сплачувати за енергію було потрібно. Ми розуміли, що найближчим часом туристів нам не побачити. Тому ідея заселити сюди безхатьків нам здалася цікавою. До того ж гроші, які місто нам платить, дозволяє нам не збанкротіти», – розповідає директорка готелю Бабета Шнайдерова.

Однак, каже вона, ключовим було те, що місто погодилося відшкодувати готелю усе майно, яке може бути зіпсоване безхатьками.

«Це було однією із головних умов участі готелів у цьому проєкті. Протягом кількох місяців таких випадків майже не було – лише кілька зламаних дверей. У деяких готелях персонал взагалі в захваті. Кажуть, що зараз ситуація набагато краща, аніж коли до Праги приїжджають групи туристів на алко-вечірки і «розносять» номери», – розповів Радіо Свобода працівник празької мерії та ініціатор проєкту Адам Забранскі.

Нині у різних празьких готелях проживає понад 250 безхатьків. На їхнє утримання місто витрачає понад 4 мільйони крон на місяць (≈ 5 мільйонів гривень – ред.). Однак сума щоразу зменшується, адже соціальні працівники намагаються знайти для безхатьків роботу, аби вони самі оплачували хоча б частину оренди.

«Ми бачимо, що ці інвестиції матимуть результат. Спочатку ми їм допомагаємо фінансово, потім вони влаштовуються на роботу і вже платять податки. Для всіх це вигідніше, аніж коли вони залишаються на вулиці», – каже ініціатор проєкту.

І хоча карантину у Чехії вже немає понад 2 місяці, місто вирішило не поспішати і лишити безхатьків у готельних номерах щонайменше до березня 21 року. Таким чином ініціатори проєкту хочуть повернути до нормального життя якомога більше людей і вберегти від можливої другої хвилі коронавірусу восени.