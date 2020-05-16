Ізоляція безхатьків – у Празі для хворих на COVID-19 безпритульних звели наметові містечка
У розпал пандемії коронавірусу та запровадження жорстких карантинних заходів ці люди не мали змоги самоізолюватися. Мова про безхатьків. У деяких країнах ЄС знайшли вихід, як все ж таки їх ізолювати. Зокрема, у столиці Чехії зводять для них цілі наметові містечка. Ба більше, є й такий, де перебувають ті безпритульні, хто вже хворий на COVID-19, однак не відчуває симптомів.
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Ірина Костенко, Ірина Халупа
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