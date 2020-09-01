У Туркменістані порушників маскового режиму відправляють збирати бавовну

Влада південно-східного Марийського регіону Туркменістану відправляє на збір бавовни жителів, які не дотримуються маскового режиму і не можуть заплатити за це штраф. Громадян, які відмовляються від примусових робіт, влада обіцяє відправити до трудових таборів, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода – Радіо Азатлик.

Від порушників вимагають з’явитися в призначений час до поліції для відправки на поле. Першу групу відправили на поле ще 30 серпня.

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За вимогами, кожен затриманий повинен зібрати не менше 20 кілограмів бавовни в день (це приблизно в два рази менше за денну норму професійного збирача), зазначає кореспондент Радіо Азатлик. Тим, хто не виконав норму, потрібно приїхати на збори на наступний день.

Штраф за відсутність масок в публічних місцях запровадили в республіці на початку серпня. Він становить 60 манатів (17 доларів за офіційним курсом). При цьому вимога пояснюється «підвищеним вмістом пилу в повітрі», офіційно Туркменістан залишається останньою країною-членом ООН, в якій немає і не було жодного хворого коронавірусів нового типу SARS-CoV-2.

У березні організація «Репортери без кордонів» звернула увагу, що державні медіа цієї країни уникають повідомлень про коронавірусну пандемію.