Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила мільйон

Кількість інфікованих коронавірусом у Росії, за офіційними даними, перевищила 1 мільйон.

За останню добу виявлено 4729 нових випадків інфекції, а загальне число виявлених випадків досягло 1 000 048 (сюди ж увійшла статистика окупованого Криму).

Перші випадки інфікування коронавірусом у Росії зафіксували пів року тому – на початку березня.

За весь час жертвами коронавірусу, за офіційними даними, стали 17 299 людей, тобто проміжний показник летальності – близько 1,7 відсотка. До офіційної статистики, проте, як визнала російська влада, вносять не всі випадки смерті людей з коронавірусом, а тільки ті, де інфекція визнана основною причиною смерті. Видужали, за офіційними даними, понад 815 тисяч людей.

Пік епідемії у Росії припав на початок травня, потім почалося поступове зниження числа виявлених випадків, в останні дні воно залишається на рівні 5 тисяч на день. У багатьох регіонах продовжують діяти обмеження, зокрема масковий режим, заборона на масові заходи. Російські школи 1 відкрилися відкрилися, однак вони функціонують з безліччю обмежень. Як і раніше скасовано авіасполучення з переважною більшістю країн світу та обмежено виїзд з Росії.