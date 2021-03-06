Туркменистан: поліція перевіряє телефони лікарів у пошуках джерел Радіо Свобода щодо COVID-19

Влада Туркменистану останніми днями посилює перевірки працівників лікарень у пошуках джерел Туркменської служби Радіо Свобода – Радіо Азатлик – і інших незалежних засобів інформації.

Зокрема, як повідомили Радіо Свобода медпрацівники міста Туркменабаду, поліція з цією метою перевіряла телефони у працівників лікарень міста, щоб дізнатися, через кого могла дістатися в незалежні ЗМІ й за межі країни інформація щодо становища з COVID-19.

Офіційно цього захворювання в країні «немає». Але влада запровадила суворі карантинні заходи, а джерела Радіо Азатлик повідомляли про різке зростання числа хворих із офіційним діагнозом «пневмонія» і смертності одночасно з початком коронавірусної пандемії.

Згадані перевірки відбуваються одночасно з початком у Туркменистані вакцинації від COVID-19 і пом’якшенням карантинних заходів. Прищеплюються в першу чергу мешканці, у яких не виявлено антитіла до коронавірусу. Звідки могла виникнути імунна реакція, якщо в країні офіційно не було жодного хворого, влада не пояснює, зазначає Радіо Азатлик.

Крім того, спецслужби країни відстежують людей, які користуються VPN-сервісами, що дозволяють відвідувати заблоковані в Туркменистані ресурси. Зокрема, про виклики до спецслужб на «профілактичні бесіди» користувачів таких сервісів повідомляють із міста Мари.

Один із мешканців цього міста також розповів Радіо Свобода, що після виявлення в нього в телефоні слідів відвідування сайту радіостанції «люди в цивільному» пообіцяли наступного разу влаштувати йому звільнення з роботи.

Також спецслужби і посадовці, за повідомленнями з Туркменистану, посилюють тиск на родичів громадян, які живуть за кордоном – багато з них беруть участь у протестному русі, який через репресії практично неможливий усередині країни.

Туркменистан – одна з найбільш закритих країн світу, що займає нижні рядки в рейтингах свободи ЗМІ, інтернету і політичного життя.