Голова МЗС Туркменистану шпиталізований, імовірно, з COVID-19

Міністр закордонних справ Туркменистану Рашид Мередов, за повідомленнями, захворів на коронавірусне захворювання COVID-19 і шпиталізований через це. При цьому туркменська влада продовжує заперечувати наявність коронавірусу на території країни.

Два окремі джерела, близькі до уряду, повідомили туркменській редакції Радіо Свобода, що Мередов не з’являвся на роботі з 20 серпня і перебуває на лікуванні в новій інфекційній лікарні в селі Ізгант в Агальському регіоні.

За повідомленням, ще однією ознакою хвороби Мередова є те, що прийдешній візит президента Гурбангули Бердимухамедова до Узбекистану готує не голова МЗС, який також є віце-прем’єром із питань зовнішньої політики, а інший віце-прем’єр Есенмурад Оразгельдієв, що відповідає за агропромисловий комплекс.

Туркменистан офіційно не повідомляв про жоден випадок COVID-19 від початку пандемії у березні минулого року, уряд досі наполягає на відсутності захворювання в країні, незважаючи на ознаки спалахів, таких як все більш переповнені лікарні і зміни до навчального року, в рамках яких були продовжені літні канікули.

Кореспонденти Радіо Свобода по всій країні повідомляють, що кількість людей, які померли від COVID-19, різко зросла, і багатьом доводиться ховати своїх близьких у поліетиленових пакетах, оскільки вони не можуть дозволити собі витрати на поховання.

Туркменистан – одна з найбільш закритих країн світу, що займає нижні рядки в рейтингах свободи ЗМІ, інтернету і політичного життя.