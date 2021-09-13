Більшість людей не потребує «бустерної» дози вакцини від COVID-19 – науковці

Жодні дані про застосування вакцин проти коронавірусної інфекції нового типу не дають достовірних свідчень на підтримку так званої «бустерної» (тобто додаткової до стандартних) дози вакцини, повідомляють американські ЗМІ. Такого висновку дійшла міжнародна група науковців, частина з яких представляють американське Адміністрацію з контролю за продуктами та ліками (FDA) та Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ).

Серед 18 авторів є Філіп Краузе та Маріон Грубер, які минулого місяця оголосили, що залишать FDA, частково й через те, що не погоджуються з наполяганням адміністрації президента США Джо Байдена на застосуванні бустерної дози вакцини до того, як свої висновки з цього питання надали науковці.

У новому огляді, опублікованому в провідному медичному виданні The Lancet, експерти вказали, що будь-які переваги, які надають бустерні дози, не перевищують користі від використання цих доз для захисту мільярдів людей, які залишаються нещепленими у всьому світі. Бустерні дози можуть бути корисними для деяких людей зі слабкою імунною системою, але вони ще не потрібні для населення в цілому.