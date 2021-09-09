МОЗ розгляне питання бустерної дози вакцини проти COVID-19 після оприлюднення клінічних досліджень – Кузін

Міністерство охорони здоров’я розгляне питання впровадження в Україні бустерної дози вакцини проти COVID-19 після оприлюднення відповідних клінічних досліджень, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в онлайн-інтерв’ю Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), опублікованому у фейсбуці.

«Ми розглядатимемо питання третьої бустерної дози лише за умови появи адекватних, верифікованих, доказових даних про її ефективність. Але це питання, найімовірніше, розглядатимуть не раніше листопада, адже наукові дослідження будуть оприлюднені не раніше кінця вересня», – сказав Кузін.

Він зауважив, що ймовірність використання бустерної дози розглядатимуть не щодо всього населення, а тільки для представників груп ризику.

«Ми не бачили жодного результату наукових досліджень, де йшлося б, що введення третьої бустерної дози є суттєвою перевагою для населення. Є точкові повідомлення, що введення бустерних доз може бути корисним для людей, у яких є проблеми з імунітетом або супутні захворювання. Це рекомендація, яку ми розглядатимемо, але використання третьої дози масово ми поки що не плануємо», – сказав головний санлікар країни.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей.