Минулої доби зробили понад 160 тисяч щеплень від COVID-19

Упродовж минулої доби, 9 вересня, від COVID-19 щепили 161 169 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 56 193 людини, повністю імунізовані – 104 976 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 722 212 людей, з них отримали одну дозу – 5 722 210 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 512 000 людей.

Загалом проведено 10 234 210 щеплень.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnsson.