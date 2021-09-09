В Україні за останню добу 61 людина померла від COVID-19, виявили 3663 нові випадки – МОЗ

В Україні за добу 8 вересня зафіксували 3663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (це майже на 900 випадків більше, ніж днем раніше), зокрема, захворіли 342 дитини та 63 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу шпиталізували 981 людину, 1546 – одужали, помер 61 пацієнт.

Протягом доби провели понад 62 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 306 939 людей, 54 175 – померли.