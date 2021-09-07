Україна отримала понад 35 млн дол фінансової допомоги для посилення заходів проти COVID-19 – МОЗ

Україна отримала 35,8 мільйонів доларів безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Кошти покриють фінансування нагальних потреб України, пов’язаних із COVID-19, та його впливу на поширення соціально небезпечних захворювань. У межах цього гранту Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту, організувати заходи для зниження ризиків, пов’язаних із COVID-19, для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів зі зміцнення основних компонентів систем охорони здоров'я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання тощо», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, на період 2021-2023 роки в Україні реалізуються програма Глобального фонду «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні» на суму майже 135 млн дол. До зазначеної програми Україна торік вже отримала від Глобального фонду додаткові 10,8 млн дол.